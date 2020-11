Kommentar von Sebastian Fischer

Roman Bürki dürfte es kaum trösten, dass er diesmal nicht schuld war, aber für die Bundesliga ist das eine gute Nachricht. Im Mai, zur Erinnerung, entschied es das Spiel zwischen Dortmund und Bayern, als der Torhüter des BVB zu weit vor seinem Tor stand und von Joshua Kimmich überlupft wurde. Danach war die Partie vor einem halben Jahr praktisch vorbei. Doch das jüngste 3:2 des Rekordmeisters gegen seinen stärksten Verfolger war trotz des am Ende nach Toren gleichen Abstands keine Kopie des 1:0 in der Vorsaison.

Beim Rechteinhaber Sky haben sie sich Mühe gegeben, das Spiel im leeren Westfalenstadion vorher als eine Art Blockbuster anzukündigen, "Gigantentreffen" nannten sie es. Die Chefs der zwei Giganten haben sich etwas nachdenklicher geäußert, Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke sprachen über einen drohenden Verlust der Fußballkultur in Pandemiezeiten, über das sinkende Interesse der Zuschauer, auch wenn sie irgendwann wieder ins Stadion dürfen. Eine Saison, in der der FC Bayern wie in der Vergangenheit vollkommen ungefährdet den Titel gewinnt, dürfte diesen Prozess eher befeuern als aufhalten.

Der BVB war mindestens einem Unentschieden näher als im Mai

Ob die Titelfrage diesmal länger spannend bleibt, das kann man nach dem siebten Spieltag natürlich noch nicht beantworten. Am Samstag war der BVB aber mindestens einem Unentschieden näher als im Mai. Damals fehlten Ideen und Mittel, den Münchner Sieg zu gefährden. Diesmal hatten die Dortmunder am Ende die Ausgleichschance. Diesmal traf Erling Haaland einmal, hatte Gelegenheiten für ein paar Tore mehr und sorgte für Unruhe in der Münchner Abwehr, die nicht so eingespielt ist wie vor ein paar Monaten - und durch ihr risikoreiches Vorwärtsverteidigen ein paar Lücken mehr lässt.

Damals mussten es die Dortmunder sich selbst vorwerfen, dass sie das Spitzenspiel nicht hatten ausgeglichener gestalten können. Es ging auch um die vorsichtige Taktik von Lucien Favre, um die sogenannte Mentalität der Spieler. Damals konnten sie allerdings auch noch nicht wissen, dass sie gegen den späteren Champions-League-Sieger spielten. Inzwischen weiß man, dass Siege gegen den FC Bayern derzeit die wohl größte Herausforderung im Weltfußball sind. Am eindrücklichsten ist das an der Münchner Offensive zu sehen, an Robert Lewandowski, gegen den man kaum verteidigen kann. Aber auch an den Flügelangreifern, Serge Gnabry, Kingsley Coman und zusätzlich Leroy Sané, deren Rasanz gerade bereits ähnlich charakteristisch für den FC Bayern ist, wie es die ihrer Vorgänger Franck Ribéry und Arjen Robben war.

Es sind nur Kleinigkeiten, die die Bayern derzeit anfällig machen. Die Verletzung des am Samstag ausgewechselten, so oft überragenden Joshua Kimmich könnte diese Anfälligkeit vergrößern. Aber man muss den Dortmundern und der Liga zugutehalten, dass ein Alleingang der Münchner, allein an der Qualität ihres Kaders gemessen, in dieser Saison fast noch logischer wäre als in all den Spielzeiten zuvor. Umso mehr spricht es für den BVB, dass es am Samstag für 90 Minuten so aussah, als könnte vielleicht, mithilfe von etwas Glück, demnächst ein Spitzenspiel auch mal anders ausgehen. Und die Treffen der Bayern mit RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, die in der Champions League gerade Paris Saint-Germain und Real Madrid hinter sich lassen, kommen noch.