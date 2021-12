Bundesliga:Modeste schockt Kohfeldt - Mainz deklassiert Hertha

Der VfL Wolfsburg steckt in der Fußball-Bundesliga weiter tief in der Krise. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung und zweimaliger Führung verloren die Niedersachsen am Dienstagabend auch gegen den 1. FC Köln mit 2:3 (1:1). Nach der sechsten Pflichtspiel-Niederlage in Serie muss die schwer angeschlagene Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt jetzt am Freitagabend auch noch im letzten Hinrunden-Spiel beim FC Bayern München antreten. Als Champions-League-Teilnehmer in die Saison gestartet, droht der VfL danach nur noch mit einem geringen Vorsprung auf den Relegationsplatz in die Winterpause zu gehen.

Dabei traf Lukas Nmecha vor 5000 Zuschauern bereits in der 8. Minute für den VfL. Ein Fehler von Nationalspieler Ridle Baku ermöglichte den Kölnern aber noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich durch Anthony Modeste (34.). Auf das 2:1 von Wout Weghorst nach herausragender Vorarbeit von Dodi Lukebakio (51.) hatte der FC sogar noch zwei Antworten: Mark Uth (73.) und wieder Modeste (89.) drehten die Partie.

Mainz überrollt Hertha BSC

Der kleine Aufschwung von Hertha BSC unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut ist jäh gestoppt worden. Die Berliner kassierten nach einer äußerst schwachen Leistung am Dienstag eine 0:4 (0:2)-Pleite beim FSV Mainz 05 und befinden sich mit nur 18 Punkten weiter in der Nähe der Abstiegszone. Für den Nachfolger von Pal Dardai war es die erste Niederlage im dritten Spiel und ein schwerer Rückfall nach zuletzt aufkeimender Hoffnung in der Hauptstadt.

Die Mainzer mischen dagegen weiter im Kampf um die Europacup-Plätze mit und haben mit 18 Heim-Punkten bereits die Ausbeute der Vorsaison (16) übertroffen. Der quirlige Jae-Sung Lee (19.), Alexander Hack (41.), Silvan Widmer (49.) und Jean-Paul Boetius (80.) machten mit ihren Treffern vor 10 000 Zuschauern den Sieg der 05er perfekt und sorgten dafür, dass die Hertha zum siebten Mal in Serie in Mainz ohne Sieg blieb.

Bielefeld feiert den zweiten Saisonsieg

Arminia Bielefeld hat im letzten Heimspiel der Hinrunde den erlösenden ersten Sieg im eigenen Stadion gefeiert und im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gesendet. Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer gewann das West-Duell gegen den zuletzt starken VfL Bochum verdient mit 2:0 (0:0). Der Japaner Masaya Okugawa (51.) mit seinem vierten Saisontor und der Österreicher Patrick Wimmer (69.) erzielten am Dienstagabend die Treffer.

Mit dem letzten Heimsieg im April hatten die Ostwestfalen den Abstieg des FC Schalke 04 besiegelt. Mit 13 Punkten wird der Vorjahres-Aufsteiger vermutlich dennoch auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern, er wahrte aber den Kontakt zu den rettenden Rängen. Auch zu den nun sieben Punkten entfernten Bochumern. Der Aufsteiger hatte zuvor nur zwei der letzten acht Spiele verloren.