Von Javier Cáceres, Wolfsburg

Wer den Heidenheimer Trainer Frank Schmidt, 49, am Samstagnachmittag in Wolfsburg erlebt hatte und ihn Stunden später im Aktuellen Sportstudio des ZDF im Live-Gespräch sah, der nahm einen Menschen mit Emotionen war, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Hier ein Mann, der nach der 0:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg an einem erdrückend schwülen Tag in eine Interview-Dauerschleife nebst Pressekonferenz geschickt wurde, obwohl er mutmaßlich lieber nach einer Brause gefahndet hätte. Dort der freundliche Empfang (und sympathische Auftritt) in einer Sendung, die für Schmidt das zu symbolisieren schien, wovon in den vergangenen Tagen und Wochen so häufig die Rede gewesen war: die Ankunft des 1. FC Heidenheim in der Bundesliga.

Dort, wo ein Mann namens Schmidt sich von jeher geadelt fühlt, wurde der Coach damit konfrontiert, dass seine Ehefrau "etwas Angst vor der Bundesliga" habe, weil er nach Niederlagen doch stets mit schlechter Laune nach Hause zurückkehre. "Das denkt sie?!", fragte Schmidt, erkennbar überrumpelt, und räumte ein, dass es in der Bundesliga höchstwahrscheinlich ein paar Niederlagen mehr setzen werde, "als wir es gewohnt waren". Wohl wahr: Meister wie in der vergangenen Saison in der zweiten Liga dürften sie in der Oberklasse eher nicht werden. "Aber wir haben drei kleine Chihuahuas. Die freuen sich immer, wenn ich komme", scherzte Schmidt.

Im Vergleich mit den Wolfsburger "Wölfen" wirkten die Heidenheimer tatsächlich lange Zeit klein wie Chihuahuas, erst in der zweiten Halbzeit bellten sie. Nur mit dem Beißen hatten sie Probleme: Wenn sie sich dem Strafraum näherten, war's mit dem Mut vorbei. Hernach sprachen die Heidenheimer in feinstem Handwerkerdeutsch davon, dass sie "Lehrgeld gezahlt" hatten - was sich unter anderem darin manifestierte, dass Wolfsburgs Torschütze Jonas Wind in der stehenden Luft des Fünfmeterraums zweimal "eine Fußspitze schneller" als seine Bewacher gewesen war, erläuterte Kapitän Patrick Mainka (der selbst dieser Bewacher gewesen war). Schmidt wiederum dürfte seine Frau in Alarmzustand versetzt haben. Er sagte, er sei enttäuscht.

Einen Sieg gibt es für Heidenheim-Coach Schmidt dann doch noch

Gleichwohl: Die Heidenheimer konnten sich grundsätzlich zu den wenigen Menschen rechnen, die sich am Samstag in Wolfsburg privilegiert fühlen durften. Für sie wird es bis ans Lebensende ein erinnerungswürdiger Tag bleiben; alle anderen dürften die Partie am Mittellandkanal weitgehend dem Vergessen überantworten. Der Partie mangelte es derart an Sinnlichkeit, dass sich das Schiedsrichterteam mit der sogar vergleichsweise knapp bemessenen Nachspielzeit (sechs Minuten nach den ersten, fünf Minuten nach den zweiten 45 Minuten) dem Verdacht aussetzte, sadistischen Neigungen zu frönen. Einzig Wolfsburgs kroatischer Last-Minute-Zugang Lovro Majer schien nach einer Art von kreativer Selbstverwirklichung zu streben. Der Rest der Akteure frönte der Arbeit. Andererseits hatte Heidenheim nie mehr und nie weniger versprochen.

Die weiteren Erkenntnisse des Tages? Dass Schmidt verriet, als DJ gerne "Schlager" aufzulegen; dass er als Kind mit Plüschbären der Firma "Steiff" spielte, wo die Mutter arbeitete und den Teddys zumeist ein Auge fehlte; und dass er "nicht mal für eine Milliarde Euro nach Saudi-Arabien" gehen würde. Ach ja, und dies: Im Torwandschießen siegte Schmidt gegen Jan-Henneke Balke vom SV Schermbeck souverän mit 2:0. Frau Schmidt dürfte durchgeatmet haben. Es schien, als habe das seinen Tag einigermaßen begradigt.