Dortmund gewinnt auch für Terzic

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga dank Kunstschütze Karim Adeyemi Trainer Edin Terzic mit einem Sieg Luft verschafft. Der Vizemeister gewann am Samstag bei Union Berlin mit 2:0 (1:0) und verteidigte Champions-League-Rang vier. Nach zuvor drei Pflichtspielen in Serie ohne Sieg war bei den Westfalen aber weiter viel Verunsicherung zu spüren. Adeyemi (41.) traf traumhaft per Schlenzer für den BVB, der Verfolger RB Leipzig auf Distanz hielt und sich im Vergleich zu den Auftritten der vergangenen Wochen zumindest leicht verbessert zeigte. Ian Maatsen (90.) sorgte für die Entscheidung.