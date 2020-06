Werder-Cheftrainer Florian Kohfeldt hatte nach dem 1:3 in Mainz Tränen in den Augen.

Die Resultate des SV Werder Bremen waren zuletzt in der Bundesliga zwar ein wenig besser, aber gerade am vergangenen Wochenende gab es einen vielleicht letzten schweren Schlag. 1:3 verloren die Bremer in Mainz, dabei hätte man ausgerechnet in diesem Spiel noch einmal einen Konkurrenten mit in den Abstiegssog reißen können. Bremen leidet und strauchelt, im Grunde schon die ganze Saison über.

Trotzdem herrschen an der Weser andere Dynamiken, Trainer Florian Kohfeldt durfte lange weitermachen, der Verein hält auch in der Krise an ihm fest - noch. Mittlerweile gibt es aber auch an ihm deutliche Kritik. Was hat die Bremer so durch das Jahr stolpern lassen, nachdem sie eigentlich mit internationalen Zielen gestartet waren? Warum hat der Verein in den vergangenen Jahren stetig abgebaut und welche Rolle spielen Fans und Umgebung? Im Duell mit Fortuna Düsseldorf zeigt sich vor dem letzten Spieltag, dass die Psyche eine gewaltige Rolle spielt im Tabellenkeller.

Im Gespräch mit Jonas Beckenkamp erklärt SZ-Redakteur Ralf Wiegand, langjähriger Bundesliga -und Bremen-Beobachter, warum der Abstiegskampf für Bremen offenbar schwieriger ist als für die Konkurrenz.

