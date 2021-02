Von Ulrich Hartmann

Nach Lage der Dinge ist Borussia Mönchengladbachs Teilnahme am Achtelfinale der Champions League jetzt immerhin noch dafür gut, dass der Trainer Marco Rose am Dienstagabend, 16. März, zu später Stunde ein Glas Wein trinken darf. Und zwar mit jener Legende namens Pep Guardiola, von dem er sich dann vermutlich auch noch ein Autogramm aufs Etikett der Weinflasche kritzeln ließe. "Ich würde mit diesem guten Typen sehr gerne nett über ein paar Dinge plaudern", sagte Rose, "deshalb werde ich mir die Zeit dafür nehmen."

Guardiola hat ihn eingeladen für jenen Abend nach dem Rückspiel in Manchester. "Auf a Glasl Wein", hat Guardiola gesagt, der drei Jahre Trainer in München war. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es in jener Nacht nach dem Rückspiel für Rose nur noch darum geht, mit dem Genuss von vermutlich schön würzigem Tempranillo (Guardiola ist ja Spanier) das Ausscheiden aus der Champions League hinunterzuspülen.

Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel am Ausweichort Budapest darf man eigentlich nicht mehr damit rechnen, dass die Gladbacher das noch herumdrehen. So taktisch genial und technisch kühl hat Manchester City sein 19. Pflichtspiel in Serie gewonnen, dass Rose beim Wein allerhand Fachfragen dazu haben dürfte, wie man bloß so gut Fußball spielen lassen kann. Und vielleicht wird Manchesters Trainer ja redselig.

Rose merkt, dass Gladbachs Mittel begrenzt sind

Guardiolas Antwort auf diese Gretchenfrage könnte Rose allerdings schlagartig ernüchtern, denn sie ist Guardiola auch schon in der Pressekonferenz direkt nach dem Spiel in Budapest gestellt worden, und da hat er grinsend geantwortet: "Wir haben viel Geld, um viele unglaubliche Fußballer zu kaufen." Schlägt sich dieses Budget, wie man erwarten darf, auch auf Guardiolas Gehalt nieder, dann darf Rose am 16. März mit einem feinen Tropfen rechnen. "Ich gehe davon aus, dass Pep ein gutes Fläschchen bereitstellt", sagte Rose.

Während für die tapferen Gladbacher Fußballer in der Runde der letzten 16 also Schluss sein dürfte, ist Rose persönlich in so etwas wie ein Halbfinale vorgedrungen, denn als Guardiola nach seiner Meinung zum Gladbacher Trainer gefragt wurde, hat er mit Verweis auf den "guten Zustand des deutschen Fußballs" vier deutsche Trainer explizit hervorgehoben: "Klopp, Tuchel, Nagelsmann und Rose."

Letzterer wechselt im kommenden Sommer ja zu Borussia Dortmund und tut das außer des Geldes wegen auch perspektivhalber, so dass er sich bei Guardiola dereinst vielleicht nach einem Viertel- oder Halbfinale in der Champions League mit einem Glas Riesling aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut revanchieren kann (Rose ist ja gebürtiger Leipziger). Das Geld für zumindest ein paar unglaubliche Fußballer haben sie in Dortmund auch.

In Mönchengladbach hingegen sind die Mittel etwas begrenzter, weshalb man es unbedingt als großen Erfolg bewerten muss, dass die Gladbacher überhaupt in dieses Achtelfinale eingezogen waren. Zwei Chancen hatten sie im Hinspiel gegen City: Alassane Plea per Hackentrick in der 63. Minute und Hannes Wolf in der Nachspielzeit mit dem einzigen Schuss, den Manchesters Torwart Ederson überhaupt parieren musste.

Die Engländer hingegen hätten auch mehr als die beiden Treffer durch Bernardo Silva (29.) und Gabriel Jesus (65.) schießen können. Die Gladbacher haben sich über die beiden Gegentore trotzdem geärgert, weil beide nach exakt jener Art von Halbfeldflanke gefallen sind, auf die sie sich doch eigentlich so gut vorbereitet hatten.

Gladbach trifft nun erst auf Leipzig, dann auf den BVB

Ein bisschen mutiger hätten sie spielen wollen gegen den derzeitigen Champions-League-Titelfavoriten. Ein bisschen mutiger wird man zum Beispiel durch ein, zwei Gläschen Tempranillo, aber das ist natürlich keine Option für Sportler, zumal schwerer Rotwein immer auch ein bisschen schläfrig macht und Guardiola den Umtrunk explizit nach dem Spiel und nur für den Trainer Rose in Aussicht gestellt hat.

Es darf aber bloß niemand glauben, dass sich Rose und seine Gladbacher bereits vor dem Rückspiel geschlagen geben. "Wir schenken überhaupt nichts ab", sagt Rose streng und macht auch nicht den Eindruck, sich von Guardiola bestechen lassen zu wollen. So trocken wie man Rotweine heutzutage trinkt, so trocken werden die Borussen ihre letzte Chance gegen City noch suchen wollen.

Am kommenden Samstagabend trifft Rose mit seinen Gladbachern bei RB Leipzig auf einen der anderen - gemäß Guardiola - drei besten deutschen Trainer (Nagelsmann) und am nächsten Dienstag trifft Rose mit seinen Gladbachern im DFB-Pokal-Viertelfinale auf seinen künftigen Klub Borussia Dortmund. Erlebnisreiche letzte Wochen sind das für den 44-Jährigen bei der Borussia, und wenn seine Spieler gegen Manchester auch nicht den erhofften Mut aufgebracht und nicht die erhofften tiefen Räume gefunden haben, so sagte Rose doch mit Nachdruck: "Fehlende Mentalität habe ich ihnen noch nie vorwerfen müssen."

Und davon gehe er auch für den Rest dieser Saison nicht aus. "Wir haben noch große Ziele", sagte Kapitän Lars Stindl und klang nicht so, als sei dieses Vorhaben mit dem möglichen Ausscheiden gegen Manchester in drei Wochen vorbei. In der Bundesliga und im DFB-Pokal möchte man gern alles Erdenkliche tun, um in der kommenden Saison auch ohne Marco Rose wieder international mitspielen zu dürfen. In der Champions League haben die Borussen in dieser Saison ihre besten Leistungen gezeigt. Dass man gegen ein Team wie ManCity an seine Grenzen stößt, ist völlig normal. Aus solchen Spielen kann man nur lernen. Und Marco Rose winkt immerhin ein Abend mit Pep Guardiola.