Von Saskia Aleythe

Wie sie das jetzt verarbeiten soll? Lisa Theresa Hauser wusste es am Wochenende in Antholz selbst noch nicht so genau. Schritt eins wäre wohl: Zu begreifen, dass die letzten Wochen kein Traum waren. "Ich kann immer noch nicht glauben, dass das alles wahr ist", sagte die Biathletin zuletzt, hinter der Österreicherin liegen in dicht gedrängter Form: Erfolge, Erfolge, Erfolge. Schon einer davon hätte ausgereicht, um ein bisschen auszurasten, und nun kam alles in drei Wochen zusammen: Vier dritte Plätze, dazwischen sogar ein Sieg, es war der Hauser-Januar. "Ich bin ein bisschen sprachlos, das ist österreichische Geschichte", sagte die 27-Jährige nach ihrem ersten Platz im Einzel in Antholz und verdrückte Tränen.

Ihr achtes Jahr bestreitet sie nun schon im Weltcup bei den Besten, sieben davon ohne Podiumsplatz. Katharina Innerhofer hatte es 2014 schon mal zu einem Weltcup-Sieg im Sprint gebracht, Hausers Triumph im Einzel in Antholz war nun also der zweite einer Österreicherin überhaupt. Frau Hauser hat sich gemausert. Dass sie sich für die ganz große Nummer das Wochenende der Streif-Abfahrt ausgesucht hat, war für die Aufmerksamkeit im Land vielleicht nicht das allerbeste Timing. Sei es drum: Hauser weiß ja wie das ist, im Schatten der stolzen Ski-Alpin-Nation ihrem Sport nachzugehen.

Österreich und Biathlon, das war zuletzt nicht die allergrößte Liebe, schon gar nicht bei den Frauen: Noch in der Vorsaison trainierte Hauser notgedrungen bei den Männern mit, eine einheitliche Trainingsgruppe für die Biathletinnen gab es gar nicht. Erst im Frühjahr 2020 wurde mit Markus Fischer ein Cheftrainer berufen. Der Bruder vom früheren Staffel-Olympiasieger und -Weltmeister Fritz Fischer war schon länger für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) tätig, doch die Kompetenzen konnten sich jetzt besser verteilen: An seiner Seite ist der vom Deutschen Skiverband übergesiedelte Gerald Hönig seit vergangenem Frühling für die Trefferbilder der Frauen zuständig, Fischer konnte sich vermehrt den läuferischen Qualitäten der Frauen widmen. "Ich habe viele neue Impulse bekommen", sagt Hauser, "das hat sich anscheinend bemerkbar gemacht."

Auf der Strecke kann Hauser mittlerweile mit den Besten mithalten, läuferisch hat es sonst meistens nicht für ganz vorne gereicht. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mein erstes Podium im Sprint hole", sagte sie deshalb auch nach Rang drei in Oberhof, "ich dachte eher, das passiert in einem Rennen, in dem wir vier Mal Schießen." Hausers Zeiten haben sich im Vergleich zur Vorsaison um drei Prozent verbessert, das vermehrte Krafttraining im Sommer hat sie athletischer gemacht. "Lisa war immer ehrgeizig und hat die Laufstärke mitgebracht. Im Ausdauersport braucht man die Trainingsjahre", sagte ihre frühere Trainerin Sandra Flunger den Salzburger Nachrichten.