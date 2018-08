2. August 2018, 14:49 Uhr FC Schalke in der Bundesliga Höwedes und Meyer kriechen in kleinen Ecken unter

Max Mayer wechselt nach monatelangen Querelen von Schalke zum englischen Klub Crystal Palace.

Benedikt Höwedes geht via Schalke von Juventus Turin zu Lokomotive Moskau.

Beide Transfers dürften die Beteiligten nur bedingt glücklich machen.

Von Christof Kneer

Benedikt Höwedes war dabei, als der Bus der deutschen Nationalmannschaft an einem frühen Morgen im Juni 2014 auf das Floß rollte, das Deutschlands Fußballer über den Joao de Tiba hinüber auf jenes exzellente brasilianische Halbinselchen brachte, auf dem das bis heute sagenumwobene Campo Bahia steht. Spiel für Spiel haben sich die Deutschen dann vom Floß ans Festland und wieder zurück liefern lassen, ein paar Wochen später waren sie alle miteinander Weltmeister, Höwedes inklusive.

Benedikt Höwedes war nicht dabei, als der Bus der deutschen Nationalmannschaft an einem späten Nachmittag im Juni 2018 vom Moskauer Flughafen Vnukovo hinaus auf die Stadtautobahn rollte und erst Halt machte, als Stadt und Autobahn längst nur noch ein Gerücht waren.

Er war nicht dabei, als es da draußen plötzlich einen von einer Plattenhaussiedlung umstandenen Birkenwald zu sehen gab, wobei das vielleicht auch umgekehrt war. Nur dreimal haben die Deutschen dann ihr inzwischen ebenfalls sagenumwobenes Quartier in Watutinki verlassen, eine kurze Vorrunde lang. Dann waren sie alle miteinander ausgeschieden.

Höwedes, 30, müsste also so etwas wie ein Gewinner dieses Sommers sein. Er ist weiterhin Weltmeister, er hat nicht gegen Mexiko und Südkorea verloren, und sein Name fällt niemandem ein, wenn die Weltmeister von Rio nun alle miteinander für unverschämt und unfähig erklärt werden. Ob Höwedes aber tatsächlich als Gewinner durchgeht, ist mindestens Geschmackssache. Er hat seine Moskau-Reise ja noch vor sich. In Rom hat er gerade einen Dreijahresvertrag unterschrieben, für keinen römischen Klub allerdings, sondern für Lokomotive Moskau.

Etwa fünf Millionen Euro sollen die Russen an Schalke 04 überweisen, Höwedes' Herzensklub, für den der einstige Herzbube allerdings schon ein Jahr nicht mehr gespielt hat. Nach einem Zerwürfnis mit dem sehr freundlichen, aber eben auch sehr entschlossenen Trainer Domenico Tedesco hatte sich Höwedes für eine Saison an Juventus Turin ausleihen lassen, was aus Sicht des Spielers erst mal wie eine coole Geschichte klang.

Na, du junges Trainerchen, merkst du eigentlich, für wen ich hier spiele? Für Juve! Für einen Verein, der berühmt ist für sein herausragendes Verteidigen! Und für die bin ich anscheinend ja gut genug ...

Diese coole Geschichte hat Benedikt Höwedes am Ende allerdings doch nicht erzählen können. Er war nicht zu schlecht für Juventus, das nicht, es war eher so, als sei er gar nicht richtig dort gewesen. Er war immer wieder verletzt, selten konnte er mal ein paar Spiele am Stück und sich damit unverzichtbar machen, nie hatte er die Chance, auf 25 Pflichtspiele zu kommen - und nur in diesem Fall wäre jene Kaufoption aktiviert worden, die seinem Leihvertrag angehängt war. Nach Schalke zurück konnte er auch nicht, dort ist ja immer noch jenes Trainerchen im Dienst, das sich zu allem Überfluss als gut erwiesen hat.