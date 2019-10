Am 2. Dezember 2010 kam in Zürich das Exekutivkomitee des Fußball-Weltverbandes (Fifa) zu einer bedeutsamen Sitzung zusammen. Die damals 24 Wahlmänner kürten die Ausrichter von gleich zwei Weltmeisterschaften, das Turnier 2018 ging an Russland, die Veranstaltung 2022 nach Katar. Das arabische Emirat beschäftigten dabei sehr schnell sehr konkrete Korruptionsvorwürfe, bei Russland war dies überschaubarer. Doch nun gibt es in diesem Kontext einen Vorgang, der in der Sportwelt viel Aufmerksamkeit erzeugt - und mittendrin sind auch der damalige deutsche Fifa-Wahlmann Franz Beckenbauer sowie sein langjähriger Schattenmann Fedor Radmann.

Das russische Portal The Insider veröffentlichte am Mittwoch angebliche interne Unterlagen des früheren russischen Bewerbungskomitees, in denen unter anderem davon die Rede ist, mit welchen finanziellen Mitteln oder anderen Methoden verschiedene Wahlmänner zu ködern seien. The Insider ist eine Plattform, die schon häufig Leaks veröffentlicht hat und bereits verschiedene Preise erhielt, etwa einen des Europarates. Die Dokumente seien ihnen über eine englische Enthüllungsplattform zugespielt worden, hieß es; sie stammen offenkundig von einem gehackten Account eines früheren Fußball-Funktionärs. Vom russischen Verband sowie vom früheren Pressesprecher des WM-Organisationskomitees gab es auf eine SZ-Anfrage zunächst keine Antwort zur Publikation.

In den veröffentlichten Dokumenten tauchen auch Beckenbauer und Radmann auf. So gibt es etwa eine tabellarische Zusammenfassung über die Interaktionen der russischen Seite mit Fifa-Vorständlern. In Reihe drei steht dort der Name Beckenbauers. Dazu heißt es, dass er ursprünglich die englische Bewerbung unterstützt habe. Aber Radmann sei nun auf die russische Seite mit der Information zugekommen, dass Beckenbauer bereit sei, Russland zu unterstützen. Die Stimme gebe es für eine "großzügige Gegenleistung für seine Beratungstätigkeit - drei Millionen Euro".

In einem anderen Dokument, unter dem der Name des damaligen Bewerbungschefs und heutigen Fifa-Vorstandes Alexej Sorokin steht, ist von einem Termin der russischen Seite mit Radmann am 5. Januar 2010 die Rede. Es habe zum wiederholten Male ein Treffen in Zürich gegeben, heißt es, Radmann bestehe auf einer baldigen Entscheidung über eine Zusammenarbeit. Die Konditionen: drei Millionen Euro plus 1,5 Millionen Euro im Falle eines Sieges. Radmann habe behauptet, dass er im Fall einer Zusammenarbeit mit ihm acht bis neun Stimmen bringen könne.

Radmanns Anwalt teilte mit, dass die Behauptung, sein Mandant habe Beckenbauers Stimme zum Kauf angeboten, eindeutig falsch sei. Zu weiteren Fragen zu den Veröffentlichungen will er nichts sagen. Beckenbauers Anwalt beantwortete eine Anfrage zum Thema nicht.

Beckenbauer erklärte bisher nie öffentlich, wem er im Kampf Russlands mit England, Spanien/Portugal sowie Niederlande/Belgien seine Stimme gab; die Wahlen waren geheim. Gemeinhin wird er zu der am Ende 13-köpfigen Fraktion gezählt, die Russland bereits in der zweiten Runde die notwendige Mehrheit verschaffte. 2012 erhielt er nach seinem Ausstieg aus dem Fifa-Exekutivkomitee zudem einen Vertrag als Botschafter bei der Russian Gas Society, einem Zusammenschluss russischer Gas-Gesellschaften um den Energieriesen Gazprom. Stets wurde beteuert, dies habe nichts mit der WM-Vergabe zu tun.

Die Liste an fragwürdigen Vorgängen um Beckenbauer und Radmann wird also noch länger

Damit erweitert sich die Liste an fragwürdigen Vorgängen um Beckenbauer und Strippenzieher Radmann also noch einmal. Sie sind ja auch die zentralen Figuren in einer bis heute ungeklärten Zahlung über 6,7 Millionen Euro im Kontext der Fußball-WM 2006. Gegen Beckenbauer ermittelt deswegen auch die Schweizer Bundesanwaltschaft. Allerdings ist sein Verfahren aus gesundheitlichen Gründen von dem gegen vier andere frühere Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes und der Fifa abgetrennt worden; er darf darauf hoffen, dass der Vorgang im April 2020 verjährt.

Zudem flossen in Beckenbauers Zeit als Fifa-Vorstand 5,4 Millionen Franken vom Weltverband an Radmann, deklariert als Löhne und Zulagen; ein anderes Mal erhielt Radmann im Kontext eines Rechtegeschäfts einen Scheck in Höhe von 5,4 Millionen Euro vom früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus. Beide Male will Radmann die Hälfte an Beckenbauer weitergereicht haben.

Die Publikationen des russischen Portals dürften nun zu weiteren Aktivitäten von Strafbehörden führen, etwa der Schweizer Bundesanwaltschaft. Deren zuletzt häufig kritisierten Aktivitäten im Fußball-Sumpf gehen ja just auf eine Ende 2014 gestellte Strafanzeige zu dieser Doppel-Vergabe Russland/Katar zurück.

Wie anrüchig die war, zeigt allein die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der damaligen Wahlmänner inzwischen der Korruption dringend verdächtig oder deswegen gar schon gesperrt sind. Die Fifa selbst hatte 2014 nach dem Aufkommen diverser Vorwürfe den damaligen Ethik-Chef Michael Garcia mit einer Untersuchung beauftragt, die mit Blick auf Russland aber mau ausfiel. Nur ein paar Geschenke für Fifa-Leute listete sie auf. Die überschaubare Darstellung lag auch daran, dass von russischer Seite nur sehr begrenzt Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Sie erklärten, dass ihre Computer in der Bewerbungsphase nur geleast gewesen und später zerstört worden sein. Auch der Mailverkehr sei leider nicht mehr zugänglich.

Aber ganz offensichtlich waren die Spuren des elektronischen Schriftverkehrs nicht überall sorgsam beseitigt und vernichtet worden.