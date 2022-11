Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Der Gang in die Kabine ist für die Schiedsrichter im Stadion zu Gelsenkirchen nicht immer angenehm. Bierduschen und Verwünschungen sind nicht selten der Preis, den sie hinnehmen müssen, bevor sie durch die Pforte gelangen. Das Gespann, das am Samstag beim Treffen zwischen Schalke 04 und Bayern München die Aufsicht führte, wird den Abend daher in besonders angenehmer Erinnerung behalten, das Trio wurde so freundlich verabschiedet, dass Hauptschiedsrichter Felix Zwayer einem Zuschauer sein wichtigstes Accessoire überließ - er schenkte ihm seine Pfeife.