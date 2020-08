Von Javier Cáceres, Christopher Gerards und Philipp Selldorf

Zwei deutsche Teams im Halbfinale der Champions League - das gab es zuletzt 2013. Nun spielen der FC Bayern (gegen Lyon) und RB Leipzig (gegen Paris) ums Finale. In der neuen Folge von "Und nun zum Sport" blicken die SZ-Reporter Javier Cáceres und Philipp Selldorf mit Moderator Christopher Gerards auf das Viertelfinale zurück: auf Bayerns historisches 8:2 gegen Barcelona und Leipzigs Erfolg gegen Atlético Madrid. Sie blicken auf die Gegner im Halbfinale und geben ihre Einschätzung dazu, wer das Endspiel erreicht. Zudem geht es um die Frage, was es über den deutschen Fußball aussagt, dass drei deutsche Trainer und zwei Bundesligisten derart weit gekommen sind in dem Wettbewerb.

