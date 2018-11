8. November 2018, 08:34 Uhr FC Bayern in der Champions League Mit bayerischen Wirklichkeiten nach Dortmund

Der FC gewinnt zwar gegen Athen 2:0 in der Champion League, aber gut in Form ist das Team vor dem Duell beim BVB immer noch nicht.

Uli Hoeneß spricht ausführlich vor den Reportern - er verwechselt dabei sogar den aktuellen Tabellenstand seines Klubs.

Aus dem Stadion von Matthias Schmid

Wer Uli Hoeneß in diesen Tagen beim Reden etwas aufmerksamer zuhört, stellt sich hinterher die unvermeidliche Frage, wer da nun wen mehr verwirrt mit seinen öffentlichen Darbietungen: Der Präsident des FC Bayern die Profis oder die Profis des FC Bayern ihren Präsidenten? Die Antwort auf diese Frage lässt sich auch nach dem ungefährdeten, aber wenig überzeugenden 2:0 in der Champions League am Mittwochabend gegen AEK Athen nicht geben. Beide Seiten lieferten Argumente, die sowohl für die eine als auch für die andere Sichtweise sprechen.

Um zu erfahren, wie angespannt es beim FC Bayern zugeht, reichte ein eigentlich harmloser Satz ("Ich werde später noch etwas sagen") von Hoeneß im Souterrain der Arena nach der Partie aus, um unter den anwesenden Journalisten eine Aufregung zu entfachen, als ob Donald Trump gerade über Twitter der ganzen Welt die Berichterstattung über sich selbst verboten hätte.

Ähnlich wie der US-Präsident konstruiert sich auch Hoeneß gerne seine eigene Wirklichkeit. Als er dann im rot-weißen Schal zurückkehrte und sich vor den Mikrophonen und Kameras staatsmännisch aufbaute, wusste man zunächst nicht so recht, ob der 66-Jährige das alles ernst meinte, was er da von sich gab - oder ob er die Leute einfach nur gut unterhalten wollte.

Seine Mannschaft wähnte er in seinen Ausführungen die ganze Zeit über auf dem zweiten Tabellenplatz, als ihn dann jemand freundlich, aber bestimmt darauf hinwies, dass die Bayern in der Liga Dritter seien, fragte Hoeneß erstaunt zurück. "Hat Gladbach mehr Punkte als wir?" Nach ein, zwei Sekunden des Nachdenkens fügte er dann hinzu: "Was interessiert mich die Tordifferenz am zehnten Spieltag."

Mit dem Spiel gegen AEK Athen wollten sich weder Hoeneß noch seine Spieler lange aufhalten, es steht ja ein sehr viel größeres Spiel an diesem Samstag gegen Borussia Dortmund bevor. Es hätte aber nach dem glanzlosen Champions-League-Auftritt durchaus tiefer gehende Fragen gegeben. Die Bayern kamen wieder sehr schwerfällig in die Partie, die erste Hälfte war sogar ziemlich unansehnlich gewesen, weil es abermals nicht gelang, spielerischen Defizite zu überwinden. Es fehlt weiter die Wucht nach vorne, die Raffinesse und Präzision, um gegen einen harmlosen Gegner wie Athen vier, fünf Tore zu erzielen.

Ein Gesicht des Bayern-Durchhängers ist Franck Ribéry, der wie ein trauriger, alter Ritter gegen seine Feinde anrennt, weil er noch immer glaubt, so unverwundbar wie in früheren Zeiten zu sein. Zwar traten alle Bayern-Spieler im Vergleich zum ermatteten Auftritt gegen Freiburg (1:1) nun lebhafter auf, aber der Sieg war das Resultat zweier ruhender Bälle und nicht von hübsch herausgespielten Aktionen. Zunächst verwandelte Robert Lewandowski in der ersten Hälfte einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter (31.), dem eigentlich kein Foul vorausging, um dann in der zweiten nach einem Eckball mit einer artistischen Kung-Fu-Tritt im Stile von Jackie-Chan den zweiten Treffer folgen zu lassen (71.).