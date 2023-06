Interview von Stefan Galler und Christoph Leischwitz

Herr Kern, Sie sind nun seit genau einem Jahr Präsident des BFV. Viel ins Rampenlicht sind Sie nicht getreten. Werden Sie auf Bayerns Fußballplätzen eigentlich schon erkannt?

Teils, teils. Wo regelmäßiger Austausch stattfindet, in der Regionalliga etwa, erkennt man mich dann schon. Bei einem Spiel stand ich neulich in der Schlange an der Kasse und einer hinter mir fragt: Warum gehen Sie nicht vor? Naja, dachte ich, weil ich genauso meinen BFV-Sozialeuro zahle wie jeder andere. Ich weiß auch nicht, ob das Rampenlicht noch kommt. Die meisten Termine sind gar nicht veröffentlicht. Mir geht es eher darum, vorbereitet zu sein, wenn ich mich äußere. Und nachdem ich ja vor der Wahl kein Präsidiumsmitglied war, sind mir viele Vorgänge noch neu. Also lag im ersten Jahr der Fokus darauf, Leute kennenzulernen und Inhalte mitzunehmen. Die vielen Kilometer bin ich gefahren, um im Rahmen der Spiele auch wirklich Themen abzuarbeiten.

Wie viele Kilometer waren es denn im ersten Jahr?

Das Fahrtenbuch führe ich erst seit Mitte August, seitdem dürften es so 45 000 Kilometer sein. Am Anfang habe ich den Kalender zu vollgepackt. Ich war schon immer ein strukturierter Mensch, jetzt habe ich gemerkt: Ich muss noch mehr strukturieren. Wenn ich heute nicht weiß, was am Montag ist, werde ich schon hibbelig. Als Richter sind Verhandlungen zum Glück weit im Voraus festgesetzt, dadurch ist der BFV-Job wunderbar in Einklang zu bringen mit meiner beruflichen Tätigkeit.

Wenn Sie sagen, sie werden hibbelig, wenn Sie nicht wissen, was am Montag ist - haben Sie Verständnis dafür, dass Mannschaften wie Ansbach oder Memmingen hibbelig werden, wenn sie erst Wochen nach Saisonende erfahren, in welcher Liga sie künftig spielen?

Ich kann nachvollziehen, dass es da nicht durchweg Verständnis gibt. Aber wir haben die Vereine mitgenommen. In diesem Fall, also die Relegation zwischen Regional- und Bayernliga...

...wo man abwarten musste, ob Unterhaching gegen Cottbus aufsteigt oder nicht...

...da haben wir die Vereine gefragt: Wollt ihr auf Verdacht spielen, oder lieber eine Woche warten? Die klare Aussage: Wir spielen gleich. Ja, es ist nicht ideal, aber wir haben nichts oktroyiert, sondern Entscheidungsfreiheit geschaffen.

Dass dadurch eine Verzögerung auch in unteren Ligen folgte, war nur ein Problem. Wie haben Sie im Zuge des Duells Unterhaching-Cottbus die Diskussion "ein Meister muss aufsteigen" wahrgenommen?

Wir sind durchaus stolz, der einzige Landesverband zu sein, der eine eigene Regionalliga hat. Dafür gibt es auch triftige Gründe. Da habe ich es auch in Kauf genommen, dass der Meister nicht aufsteigt. Dann dachte ich: Das Thema mit fünf Regionalligen und vier Aufsteigern ist ein Makel, an dem man etwas ändern muss. Wir haben viele Gespräche geführt, auch hier übrigens ohne mediale Auftritte. Wir haben uns im Februar in Bischofsgrün getroffen, da mit Vertretern der Klubs und des Verbandes aus dem Nordosten, dazu in Regensburg mit den Drittligisten, dann auch noch mit dem norddeutschen Verband. Mit unseren Regionalligisten ebenso mehrmals. Wir haben klar signalisiert, zur Lösung beitragen zu wollen - notfalls auch mit Aufgabe der Regionalliga Bayern.

Und?

Vom Nordosten kam das unwiderrufliche Signal: Der Nordosten teilt sich nicht. Sachsen und Thüringen spielen nicht nach Bayern, hieß es. Der Norden sagte, seine Vereine dort sind zufrieden, sie wollen nichts ändern. Dann sind wir nochmal zur dritten Liga gegangen. Man hat aber auch da keinen Konsens gefunden. Als der Nordosten vorschlug, alle Regionalliga-Meister sollen die Aufsteiger ausspielen, habe ich gesagt: Da mache ich - und übrigens auch der Westen und Südwesten - nicht mit. Noch mehr Relegationsspiele, damit sich jeder besser fühlt, das ist nicht mein Ding. Und wenn sich schon die drei direkt Betroffenen nicht einig sind, kriegst du insgesamt auch keine Mehrheit zusammen.

Ein langwieriges Thema. Es gibt jede Menge Überlegungen, auch eine zweigleisige dritte Liga...

...ich habe mir im Vorfeld die Unterlagen geben lassen, mit über 30 Modellen, die schon ausgearbeitet wurden in den letzten Jahren, das ist so ein Packen (streckt Daumen und Zeigefinger)...

Welche Reformidee hat Ihrer Meinung nach aktuell noch die besten Chancen, sich durchzusetzen?

Gar keine.

Hatte der BFV nicht auch deshalb Interesse an einer Reform, weil die eigene Liga etwas fader wird? Aus Schweinfurt zum Beispiel ist zu hören, dass man viel lieber gegen Jena oder Cottbus spielen würde als gegen Teams wie Buchbach oder Schalding-Heining, die ähnlich weit entfernt liegen, aber viel weniger Fans mitbringen.

Diese Ansicht teile ich nicht. Für die Dorfvereine ist es natürlich das Größte, gegen die Profiklubs zu spielen. Ich habe aber aus den Diskussionen wie etwa in Schweinfurt auch mitgenommen, dass es dort denkbar ist, sich anders zu strukturieren - bei allen Vorteilen, die eine eigenständige Regionalliga hat, wie Vermarktungsrechte oder das Prestige. Und bei einer Reform müssten wir wahrscheinlich erst einmal eine Träger-Gesellschaft mit anderen Verbänden gründen, das alles würde zusätzlich finanziell drücken. Bei einer Reform, die ich nicht sehe, kämen ja auch nicht nur Jena oder Cottbus, sondern auch Meuselwitz oder Halberstadt. Wir dürfen nicht stehenbleiben, müssen unsere Liga weiter attraktiv halten, noch interessanter machen. Wir müssen auch um jedes Live-Spiel im Fernsehen kämpfen, deshalb haben wir angefangen, besonders interessante Partien in Länderspielpausen zu setzen.

Es gibt auch die Kritik, dass das Streamingangebot sporttotal.tv Zuschauer aus den Stadien fernhält.

Die Frage ist, ob es nicht sogar einen Mehrwert bringt, gerade bei einem Spiel wie etwa von Schalding-Heining in Schweinfurt. Der Fan wäre so oder so nicht hingefahren. Und die Zahlen sprechen auch nicht für mangelnde Attraktivität der Liga. Im Schnitt haben wir rund 2100 Abrufe pro Spiel, in dieser Saison haben wir übrigens auch einen Zuschauer-Zuwachs in unseren Regionalliga-Stadien.

Verheben sich so genannte Dorfklubs in der Regionalliga nicht oft? In Aubstadt gab es kürzlich eine Razzia, es entsteht der Eindruck: Ohne Schwarzzahlungen fehlt die Wettbewerbsfähigkeit.

Bei Aubstadt handelt sich um ein laufendes Verfahren, an dem wir in keiner Form beteiligt sind. Noch liegt nichts auf dem Tisch, also werde ich mich nicht äußern. Der BFV hat wie die anderen vier Ligen keine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Wir haben das überlegt, aber gesehen, dass das in der dritten Liga auch nicht dazu führt, dass Probleme behoben werden, siehe Türkgücü München. Außerdem sind diese Prüfungen teuer, richtig teuer und sie geben keine Garantie. Wir sind nicht dafür zuständig, die Finanzen der Vereine zu prüfen oder zu gestalten. Jeder muss wissen: Wenn ein Euro reingeht, können nicht zwei rausgehen. Ja, wir verlangen viel, aber keiner ist gezwungen, bei uns in der Regionalliga zu spielen. Wenn wir nicht zugleich ein Stück von dem Weg vorgeben, verlieren wir auf Dauer an Attraktivität. Das Gegenteil wollen wir erreichen.

Welche Themen waren seit Ihrem Amtsantritt sonst noch vorherrschend?

Mir war wichtig, die Schiedsrichterspesen zu erhöhen - von durchschnittlich 34 Euro auf jetzt dann 53 Euro. Das Schiedsrichter-Thema ist wichtig, sei es bei der Anzahl der Schiedsrichter, bei ihrer Gewinnung, beim Erhalt. Auch beim Schutz.

Waren es im Jahr 2000 noch etwa 13 000 aktive Schiedsrichter, sind es heute in Bayern nur noch rund 9000: Muss man hier Alarm schlagen? Wird der Schiri-Job immer unattraktiver?

Alarm schlagen brauchen wir aktuell nicht, der Abwärtstrend hat sich jüngst deutlich abgeschwächt, wir müssen weiter hart arbeiten und sensibilisieren. Zurecht wird mangelnder Respekt gegenüber Schiedsrichtern thematisiert. Ich war selbst Schiedsrichter. Mit 14 war ich so ein typisch pubertärer Junge, der keinen geraden Satz rausgebracht hat. Fußball konnte ich auch nicht so wirklich, ich saß auf der Ersatzbank. Da habe ich durch die Schiedsrichterei gemerkt, was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Was es heißt, kritisiert zu werden. Oder was es heißt, auch mal 20 Euro im Geldbeutel zu haben. Ich bin aber auch mit Polizeischutz vom Platz gegangen und übelst beschimpft worden. Ich war geschockt, aber man hat mich im Team aufgebaut. Das nicht an sich ranzulassen, das schafft der eine besser, der andere weniger. Der Vorteil der Schiedsrichterei ist, dass man damit umzugehen lernt. Das kann eine Chance sein, aber es schreckt auch ab, den Job zu machen.

Würden Sie denn sagen, es ist schlimmer als früher?

Das kann ich nicht genau sagen, da ist es auch schwer, aussagekräftige Erhebungen durchzuführen. Aber die Grundverrohung der Gesellschaft nimmt zu. Mit Schrecken habe ich zur Kenntnis genommen, dass in der Silvesternacht Rettungskräfte mit Böllern beschossen wurden. Das war für mich unvorstellbar. Der Fußball ist ein gesellschaftliches Abbild, er soll für alle da sein, und das soll er auch weiterhin sein.

Und wie außer mit einer Spesenerhöhung macht man das Schiedsrichtern attraktiver? Durch besseren Schutz?

Unbedingt! Grundsätzlich mit einer Null-Toleranz-Politik. Wenn gewisse Wörter fallen, ist das zu melden. Ich glaube auch, dass es möglicherweise Spieler vom Fußball abschreckt, wenn sich draußen die Eltern beleidigen. Es wäre vieles deutlich einfacher, wenn wir manierlich miteinander umgehen.

Ein immer wichtiger werdendes Themenfeld ist der Frauenfußball: Man hat den Eindruck, dass gerade im Jugendbereich eine gewisse Aufbruchsstimmung herrscht.

Die Euphorie im Mädchenfußball kommt von oben: Wir hatten mit der Frauen-EM in England und dem zweiten Platz für Deutschland einen Super-Hype und auch jetzt beim Freundschaftsspiel der deutschen Frauen gegen Brasilien in Nürnberg war das Stadion voll. Die Bayern-Frauen tragen Champions-League-Spiele in der Allianz Arena aus - man gibt ihnen eine Bühne und wenn eine solche Bühne da ist, geht das automatisch auch nach unten. Hier nutzen wir diesen Hype und setzen flankierend eigene Kampagnen um.

Dennoch tut sich der Verband schwer, umfassende Ligenstrukturen zu bilden.

Das liegt daran, dass die Vereine, die Mädchenfußball anbieten, oft noch zu weit voneinander entfernt sind. Das können schon mal 70 Kilometer zwischen zwei Klubs sein, wie etwa im Allgäu. Aber die Nachfrage ist da: Wir haben niederschwellige Dorfkicks veranstaltet, relativ unstrukturiert und auch nicht in Turnierform, es gab nicht mal einen Pokal. Da sind wir förmlich überrannt worden. Denn die Mädchen wollen einfach nur kicken.

Und wie sieht es in urbanen Gegenden aus?

Gerade in Ballungszentren hat der Mädchen- und Frauenfußball Schwierigkeiten, weil es nicht genügend Platzkapazitäten gibt. Ich habe mir in München Bezirkssportanlagen angeschaut, wo mehrere Klubs spielen. Da werden die Trainingsplätze am Nachmittag teilweise gedrittelt, um alle Mannschaften unterzubringen. Wenn ich dann gefragt habe, wie es mit Mädchenteams aussieht, haben die Verantwortlichen nur mit den Achseln gezuckt und gesagt, sie seien schon froh, wenn sie alle bestehenden Jungs-Mannschaften unterbrächten, da sei an ein Aufstocken der Abteilung nicht zu denken.

Dann ist wieder mal die Politik gefragt, um entsprechende Strukturen zu schaffen.

Ja, ich hatte auch schon ein Gespräch mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, wie es mit einer Erweiterung der Sportflächen aussieht. Das ist kein einfaches Thema. Aber es gibt ja insbesondere auf dem Land auch Beispiele, wo Frauenmannschaften im Klub erfolgreicher sind als die Männer. Und dort bekommen auch mal eher die Frauen den Trainingsplatz als die Männer, weil sie mehr Aufmerksamkeit haben.

Sie können also feststellen, dass der bayerische Fußball weiblicher wird?

Ja, das merkt man. Alleine die Tatsache, dass 2022 rund 9000 bayerische Mädchen einen Passantrag gestellt haben, zeigt das. Diesen Boom schreibe ich mir nicht auf die Fahnen, das hat mein Vorgänger Rainer Koch angestoßen. Wir haben etwa Frauenquoten bei den Verbandstags-Delegierten, auch im Präsidium zwingend eine weitere weibliche Stimme. Und die forcieren dann auch, dass wir Themen weiblicher gestalten.

Wie kommt man gegen den Trend an, dass Jungen immer früher den Verein verlassen?

Die Zahlen sind seit Jahren in den älteren Jugendbereichen und bei den Aktiven rückläufig, wir haben immer weniger Spieler und immer weniger Mannschaften. Klar ist also, dass wir etwas ändern müssen. Wir müssen keine neuen Spieler gewinnen, weil wir die besten Passantragszahlen seit 15 Jahren haben, der Fußball boomt. Aber wir müssen diejenigen halten, die schon spielen. Deshalb haben wir den Minifußball eingeführt.

Sie sprechen von neuen Spielformen, bei denen drei gegen drei oder vier gegen vier Kinder auf insgesamt vier Tore spielen, ohne Torwart, ohne Coaching und ohne Schiedsrichter?

Ja, und ich weiß auch, dass es in einzelnen Regionen kritisiert wird, aber ich kann sagen, dass ich von diesem Konzept wirklich voll überzeugt bin. Es kursieren einige Mythen, es gebe keine Torhüter mehr. Die gibt es aber, übrigens schon in der F-Jugend. Wir haben diese neue Form, die wir in Bayern schon seit fünf Jahren anbieten, sogar im Vorstand selbst ausprobiert, es war ein Heidenspaß.

Wer hat gewonnen?

Da haben sie wohl das Konzept nicht verstanden (lacht). Es geht ja nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass sich die Kinder bewegen, sie oft den Ball haben und viele Tore schießen. Ich bin Schiedsrichter geworden, weil ich in der D-Jugend nur auf der Ersatzbank gesessen habe. Also habe ich aufgehört, weil mich keiner mitgenommen und bei Laune gehalten hat. Beim Mini-Fußball spielen alle. Denn ein Spieler braucht Ballkontakte, um zu lernen und Spaß zu haben. Bei vielen Jugendspielen kommt es jedoch vor, dass etwa Verteidiger einer überlegenen Mannschaft überhaupt keine oder nur sehr wenige Ballkontakte haben. Vom Torwart dieses Teams möchte ich gar nicht reden.

Hauptkritik ist, dass der Aufbau komplex ist und die Anschaffung der Tore teuer.

Ja, die Tore sind nicht billig. Das muss man so stehen lassen. Beim Aufbau ist es anfangs aufwendiger. Wenn sie das ein drittes Mal gemacht haben, geht es deutlich schneller. Ein anderer Kritikpunkt ist, dass es keine Tabellen gibt. Ja, aber wen stört das? Die Eltern vielleicht, aber bestimmt nicht die Spieler. Die Pflicht zur Rotation führt dazu, dass auch die Besten mal rausmüssen und dass sie diesen Gänseblümchenpflücker mitnehmen, der ich selbst vielleicht auch war, weil ihm gar nichts anderes übrigbleibt, als mitzuspielen. Es muss doch genügen, wenn das Leistungsprinzip später dazukommt.

Andere werfen dem BFV vor, die Vereine mit dieser Reform von oben übergangen zu haben.

Dieses Futsal-Problem von damals bei der Einführung durch den DFB, jetzt müsst ihr und ohne Ausnahme, das lag mir schon auch im Magen. Deshalb hatte ich von Anfang an Verständnis für die Vereine, die sich darüber beschweren, dass wir den Jugendfußball komplett umkrempeln. Der Minifußball ist seit 2017/18, als wir es probeweise eingeführt haben, anfangs nicht so gut angekommen wie wir uns das gewünscht haben. Aber mittlerweile ist er präsent, unser Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann fährt überall herum und bietet mit seinem Team in allen Kreisen Workshops an. Die Resonanz ist positiv, der Gedanke wird verstanden und Erfolge bei den Kindern, sind die besten Argumente.

Sie sind jedenfalls offensichtlich in mehreren Bereichen reformfreudiger als Ihr Vorgänger Rainer Koch.

Ich sage immer: Lasst uns zehn neue Sachen probieren. Wenn neun nicht funktionieren, stellen wir sie wieder ein, haben aber eine Innovation mehr, als wenn wir gar nichts gemacht hätten.

Und das klappt alles ohne Einflussnahme des ehemaligen Präsidenten, schließlich wurde Koch ja bei Ihrer Wahl zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Ich habe von Anfang an gesagt, ich mache es nicht zwingend besser, aber anders. Rainer Koch hält sich aus dem operativen Geschäft völlig heraus. Ich möchte die Fettnäpfe selbst nehmen, wenn ich Fehler mache.