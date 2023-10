Das letzte Viertel verfolgte Pablo Laso im Sitzen. Vorher war er noch wild gestikulierend am Spielfeld gestanden, hatte sich vor der Pause ein Wortgefecht mit dem Hauptschiedsrichter geliefert. Nun plauderte er scheinbar entspannt mit seinem Assistenten Ignacio Juan oder verfolgte regungslos das Geschehen. Auch als der Cheftrainer der Basketballer des FC Bayern dem Kollegen Roger Grimau vom Gastgeber FC Barcelona gratulierte, erledigte er dies mit der Freundlichkeit des fairen Sportsmannes. Selbst als Laso das in der Euroleague obligatorische Statement gab, lächelte er.

Seine Worte allerdings waren wenig entspannt, schließlich hatte er einen neuen Negativrekord zu erklären: Die 59:98-Pleite war die bisher höchste Niederlage einer Münchner Mannschaft in der Euroleague. Aber fast noch schlimmer als das demütigende Ergebnis war der Auftritt der Bayern, die sich in den letzten Minuten wehrlos von einem entfesselt aufspielenden Titelfavoriten auseinandernehmen ließen. Dabei haben auch die Katalanen einen ähnlichen Umbruch hinter sich, auch Trainer Grimau ist neu. Zwar zählt Barca nach wie vor zu den Titelfavoriten, aber die Verpflichtungen waren nicht von der bis dahin üblichen Qualität. Bei den Basketballern schlägt der Sparkurs durch, so wurde Großverdiener Nikola Mirotic an Mailand abgegeben.

Einen solchen Auftritt wird der FCB-Coach, der in seiner Heimat Spanien höchste Anerkennung genießt, wohl nicht noch einmal so - zumindest öffentlich - geräuschlos hinnehmen. "Wir waren von Anfang an nicht bereit zu spielen", so Laso, der angesichts der Chancenlosigkeit in allen sportlichen Belangen zumindest mehr Widerstand erwartet hätte. Das Beste zur Pause sei gewesen, "dass wir nur mit 16 Punkten hinten lagen", erklärte Laso, der auch im zweiten Durchgang keinerlei Aufbäumen sah. Ein Ballverlust zu Beginn des dritten Viertels habe genügt, um die Seinen sofort wieder aus dem Tritt zu bringen: "Wir sind nicht mehr richtig in die Defense zurückgelaufen. Dann waren es schnell 20 Punkte, und wir haben genauso weitergespielt und am Ende mit 40 verloren."

"So dürfen wir nicht zerbrechen", sagt Weltmeister Andreas Obst über den wehrlosen Auftritt seines Teams

Immerhin zeigte sich Weltmeister Andreas Obst einsichtig, der geknickt zugab, dass ihm angesichts eines solchen Auftritts die Worte fehlen: "Es gibt nicht viel darüber zu reden. Wir müssen nicht über Taktik sprechen, es geht darum, dass jeder aufs Parkett kommt und bereit ist, alles zu geben. So dürfen wir nicht zerbrechen." Dabei hatten die Münchner genau diesen Willen drei Tage vorher und 450 Kilometer nordöstlich der katalonischen Metropole noch gezeigt. Auch im Gastspiel bei Baskonia Vitoria Gasteiz lagen die Bayern im Schlussabschnitt zweistellig hinten, kämpften sich allerdings mit vereinten Kräften zurück und steigerten sich noch zu einem 76:68-Sieg.

Dank dieser Energieleistung steht der FCB trotz des Barca-Debakels mit zwei Siegen und zwei Niederlagen als Zehntplatzierter noch recht passabel da. Dieser Rang würde als letzter die Teilnahme an der K.o.-Runde bedeuten, denn der Modus wurde erweitert: Die besten sechs Mannschaften nach der Hauptrunde sind für die Playoffs fix qualifiziert, die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn spielen in einer neuen Play-In-Runde die beiden restlichen K.o.-Plätze aus.

Detailansicht öffnen Pablo Laso sah in Barcelona einiges, was ihm Grund zum Grübeln gibt. (Foto: Joerg Nieberga/Eibner/Imago)

Der Sieg bei Baskonia gelang sogar ohne NBA-Import Serge Ibaka, dem der Coach eine Pause verordnet hatte. In Barcelona allerdings wollte Laso seinen Center wieder im Team wissen und ließ ihn nachfliegen. Und Ibaka schien auch der einzige Münchner auf dem Parkett zu sein, der sich so gar nicht mit dieser Abreibung abfinden wollte. Er lieferte sich ein hitziges Privatduell mit Willy Hernangomez, der wie er selbst aus der NBA gekommen war, kämpfte und ackerte unter den Körben und war mit 13 Punkten und acht Rebounds bester Münchner. Damit unterstrich der 34-Jährige zwar seine nach wie vor große Klasse, war aber allein auf weiter Flur.

Sämtliche Kollegen blieben unter ihren Möglichkeiten, das Spiel der Bayern war von leichten Fehlern und schlechten Würfen gekennzeichnet. Vor allem die Spielmacher Leandro Bolmaro, Carsen Edwards und Sylvain Francisco blieben vieles schuldig. Immerhin können die Bayern diesen miserablen Eindruck am Freitag korrigieren, dann gastiert Fenerbahce Istanbul (20.30 Uhr) im BMW-Park.