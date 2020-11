Von Jonas Beckenkamp

Am Tag nach dem nächsten Reinfall ist der Katzenjammer in Barcelona noch etwas lauter, als er es am Samstag ohnehin schon war. Zum Alarmismus um die kriselnde Mannschaft gesellte sich an diesem Sonntag auch noch eine Schreckensmeldung aus dem medizinischen Bereich: Verteidiger Gerard Piqué, der emotionale Leader des Teams, hat sich beim 0:1 (0:1) gegen Atlético Madrid verletzt - und zwar so schwer, dass er wohl einige Monate fehlen wird. Er war in einem Duell mit Angel Correa in der zweiten Halbzeit umgeknickt und zu Boden gegangen.

Jetzt übermittelte der Verein die Diagnose: eine schwere Innenbanddehnung sowie einen Anriss des vorderen Kreuzbandes. Der wichtigste Mann der Defensive fällt lange aus, der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt sagenhafte neun Punkte, Besserung ist nicht in Sicht - das sind die harten Fakten zur Lage eines Großklubs im Taumelzustand. Grad kommt alles zusammen, Barça muss vieles verkraften: Den Querflug von Torwart Marc-André ter Stegen, das verkorkste Jubiläum von Lionel Messi, die Debatten an allen Enden.

Ter Stegen hatte sich gegen Atletico kurz vor der Halbzeit massiv verschätzt, er war nach einer Schluderei Piqués in der gegnerischen Hälfte viel zu schnell viel zu weit aus seinem Tor gestürmt und wurde von Torschütze Yannick Carrasco ausgespielt. Diesen Schock konnte das Team nicht mehr abschütteln, so dass letztlich bereits die dritte Pleite in La Liga stand. Nach gerade mal acht Partien, wohlgemerkt. Es ist der schlechteste Saisonstart seit 1991.

Auf dem Platz sollen sich dem Vernehmen nach sogar die alten Rivalen von Atlético über die Apathie der Gäste gewundert haben. Die Madrider Zeitung Marca sah gar ein "Barcelona im Schockzustand" und berichtet, wie die Veteranen Atléticos sich im Spiel belustigt über den Zerfall beim Gegner unterhielten. Und weil sich kurz vor Abpfiff bei einem Schussversuch auch noch Sergi Roberto am rechten Oberschenkel verletzte, heißt es bei Marca nun voller Entsetzen: "Barça hat keine Abwehr mehr!"

Piqué, Roberto (der vermutlich zwei Monate zuschauen muss), dazu die Langzeitverletzten Samuel Umtiti (Knieverletzung) und der Uruguayer Ronald Araújo (Muskelverletzung) - das sind in der Tat gravierende Unwuchten. Hinten zwickt es Barcelona zusehends, schlimmer ist aber, dass es auch vorne schlecht aussieht. Es passt einfach nichts mehr zusammen beim einst so fein gestimmten Orchester.