Am kommenden Montag wird bei der Auslosung des Achtelfinales der Champions League auch ein Zettel im Topf liegen, auf dem "FC Barcelona" steht. Das ist aus Sicht der Katalanen ein Fortschritt im Vergleich zu den beiden Vorjahren; zum bisher letzten Mal hatte sich Barça in der Saison 2020/21 für die K.-o.-Phase des wichtigsten Vereinswettbewerbs der Welt qualifiziert. Diesmal war der erste Platz in der Vorrundengruppe schon vor dem abschließenden Spiel am Mittwochabend bei Royal Antwerpen quasi gesichert. Alles in Ordnung also? Im Gegenteil!

"¡Basta ya!", es reicht jetzt, gellte die Zeitung Sport nach dem Spiel, "dieses Barça ist der Gipfel", urteilte La Vanguardia, "sinnloses Barça", sekundierte El Periódico de Catalunya. Denn bei den zuvor punktlosen Antwerpenern setzte es eine 2:3-Niederlage, die "unverzeihlich" und "peinlich" sei, wie El Mundo Deportivo notierte.

Die Belgier, die vom früheren FC-Bayern-Profi Mark van Bommel trainiert werden, stellten den Sieg erst mit dem letzten Atemzug der Partie her, durch einen späten Treffer des 17-jährigen George Ilenikhena (90.+2). Zuvor hatte Barça zweimal einen Rückstand egalisiert: Ferran Torres (35.) und Marc Guiu (90.+1) glichen Tore von Arthur Vermeeren (2.) und Vincent Janssen (56.) aus. Doch das Kind war für Barça bereits in den Brunnen gefallen, als die katalanische Flandern-Expedition noch gar nicht begonnen hatte.

Präsident Laporta soll Xavi den Kader für das Spiel in Antwerpen diktiert haben

Am Montagabend hatte der Verein offiziell den Kader für die Reise bekannt gegeben, und es fehlten illustre Namen: Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan, Ronald Araújo und Frenkie de Jong. Offenbar wollte Trainer Xavi Hernández ihnen ein paar freie Tage gönnen. In der Nacht zum Dienstag wartete der Radiosender RAC 1 aber mit einer frappierenden Nachricht auf: Präsident Joan Laporta habe verfügt, dass das Quartett doch nominiert werde. Immerhin gehe es für Barça ums Prestige und eine Siegprämie von 2,8 Millionen Euro, die der milliardenschwer verschuldete Klub gut gebrauchen könnte. Und siehe da, der Chef setzte sich durch. Als der Barça-Tross gen Belgien aufbrach, standen alle Kandidaten für freie Tage (mit Ausnahme des erkälteten De Jong) in Dienstkleidung am Abflug-Gate. Die Verwirrung war perfekt.

Am Dienstag erklärte Xavi in der Pressekonferenz in einem verräterisch stockenden Vortrag, dass der Kader "im Konsens" entstanden sei - zwischen ihm, Laporta und Manager Deco. 24 Stunden später widersprach Deco. Er sagte im TV, die Kaderliste sei ausschließlich vom Trainer erstellt worden. Nach der Partie beharrte Xavi aber erneut darauf, dass er nicht allein gehandelt habe - und warf damit weitere Fragen auf.

Detailansicht öffnen Gerade spielt sein Team verlässlich unzuverlässig, Barcelonas Trainer Xavi findet: "Wir sind noch im Aufbau begriffen." (Foto: John Thys/AFP)

Zum Beispiel, warum er sich in seinen hoheitlichen Bereich hineinreden lässt. Oder: Ob er sich auch Aufstellungen diktieren lasse. Vor allem aber: Wieso hat er nicht getreu dem Ratschlag der verstorbenen Klubikone Johan Cruyff gehandelt, die ihm einst ziemlich wörtlich sagte: "Wenn du als Trainer überleben willst, musst du bereit sein, den Präsidenten zum Teufel zu jagen!" Und dann war auch noch dies zu klären: Was hatte der ursprünglich nicht berücksichtigte Mittelstürmer Lewandowski plötzlich sogar in der Startelf zu suchen?

Lewandowski schießt kein einziges Mal aufs Tor - das verstärkt die Kritik

Xavi sagte, Lewandowski habe sich (wie der spät eingewechselte Gündogan und Araújo) doch noch fit gemeldet. Als Lewandowski in Antwerpen das Feld nach 72 Minuten (beim Stand von 1:2) verließ, hatte er nicht einen einzigen Torschuss abgegeben, sondern bloß einen neuen Beleg seiner augenscheinlichen Dekadenz geliefert.

Schon am Sonntagabend war Lewandowski beim 2:4 im Liga-Spitzenspiel gegen den Überraschungs-Tabellenführer FC Girona unangenehm aufgefallen. Er erzielte zwar ein Tor, im kollektiven Gedächtnis blieb aber die Szene haften, die sich kurz vor Schluss zutrug. Lewandowski erhielt am Fünfmeterraum eine unverschämt gut temperierte Flanke und durfte sich in aller Seelenruhe in die Luft schrauben, doch er köpfelte den Ball nicht ins Tor, sondern an die eigene Schulter. Aus dem möglichen 3:3 wurde im Gegenzug der beschämende Endstand.

Der Schnitzer verstärkte die Kritik am Topverdiener des Teams. Schon vor Wochen hatte Sport auf der Titelseite geraten: "Leg die Batterien ein, Lewa!" Derlei dürfte Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic wie Öl runterlaufen. Sie hatten, als sie noch beim FC Bayern in der Verantwortung standen, den verdorrenden Torjäger für eine absurd anmutende 50-Millionen-Euro-Ablöse nach Katalonien verkauft. Lewandowski selbst sicherte sich einen bis 2025/26 laufenden Vertrag, der ihm in Summe angeblich 52 Millionen Euro netto sichert. In dieser Saison steht der Pole bei überschaubaren neun Toren in 19 Pflichtspielen.

Xavi war nie der Wunschkandidat von Präsident Laporta

Das würde womöglich nicht weiter auffallen, spielte Barcelona nicht so verlässlich unzuverlässig wie in den vergangenen Wochen. Der indiskutable Auftritt in Hamburg gegen Schachtar Donezk (0:1, Anfang November) ist noch lange nicht vergessen, die Pleite im Clásico gegen Real Madrid (1:2, Ende Oktober) ebenso wenig, und erst recht nicht das 2:4 gegen Girona.

Dass Girona die neue Referenzgröße ist, hat aus Barcelona-Sicht einerseits einen charmanten Mehrwert. Denn es ist ein zutiefst katalanischer Verein. Nur: Girona hat überragend weniger Geld in den Kader investiert als Barcelona selbst, spielt aber besseren und solideren Fußball. "Wir sind noch im Aufbau begriffen", sagte Trainer Xavi - und bat darum, nicht zu vergessen, dass man neulich noch in der Europa League spielen musste. Doch das Echo der Medien ließ nicht auf sich warten. Denn Xavis Amtszeit ist fast so lang (gut zwei Jahre) wie die von Girona-Trainer Míchel - und der auf sieben Punkte enteilte La-Liga-Spitzenreiter war bis zum Aufstieg 2022 noch in der zweiten Liga.

Angesichts solcher Umstände wurde zuletzt immer öfter daran erinnert, dass Xavi als Trainer nie der Wunschkandidat von Präsident Laporta war. Auch Manager Deco soll ein distanziertes Verhältnis zu seinem ehemaligen Kameraden pflegen. Durch Barcelona geistert längst das Gerücht, Laporta habe seinen Vorstandskollegen die Order gegeben, nicht über Xavi zu reden, schon gar nicht öffentlich, erst recht nicht ehrlich. Die Zahl der Präsidiumsmitglieder, die einen Wechsel auf der Trainerbank fordern, wächst zusehends - und im gleichen Maße wie die Zahl jener Klubs, die sich Barcelona bei der Auslosung am Montag als Gegner wünschen.