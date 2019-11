Es war eine durchaus gewagte Ansage, als Martin Schmidt in dieser Woche von seiner Leidenschaft für Offensivfußball sprach. "Wir wollen auf Tore gehen, das ist unser Anspruch", hatte er gesagt, obwohl er als Trainer des FC Augsburg zuletzt vor allem mit Abwehrproblemen beschäftigt war: Der FCA stellt die drittschwächste Defensive der Liga. Am Sonntagabend, im Spiel gegen den FC Schalke 04, war es dann allerdings eher fehlender Mut, der den FCA beim 2:3 (1:1) trotz zweimaliger Führung drei Punkte kostete.

In der ersten Hälfte war Augsburg die bessere Mannschaft. Nach fünf Minuten hatte der FCA schon dreimal aufs Tor geschossen. Nach acht Minuten musste Schalkes Trainer David Wagner umstellen, da sich in Salif Sané schon der zweite Innenverteidiger binnen weniger Tage verletzte. Benjamin Stambouli hatte sich beim 0:0 im Derby gegen Borussia Dortmund vor einer Woche den Fußwurzelknochen am rechten Fuß gebrochen, nun musste Sané, wohl schwerer am linken Knie verletzt, vom Platz getragen werden. Für ihn kam Daniel Caligiuri. Und es verteidigten fortan für Schalke in der Mitte Ozan Kabak, der nach einer Fußverletzung im Sommer noch seine Form sucht - und der Mittelfeldspieler Weston McKennie.

Entsprechend mutiger wurde Augsburg im Laufe der ersten Hälfte. Zwar hatte der FCA weniger den Ball, aber war deutlich öfter im gegnerischen Strafraum. Und so war es verdient, als Daniel Baier in der 38. Minute mit einem Schlenzer zur Führung traf. Er hatte den Angriff selbst mit einem Steilpass auf Alfred Finnbogason eingeleitet, bekam den Ball an der Strafraumgrenze zurück.

Noch vor der Pause nutzten die Gäste zwar einen Freistoß zum Ausgleich, als Stephan Lichtsteiner einen Freistoß von Caligiuri mit dem Kopf ins eigene Tor lenkte. Es blieb aber auch in der zweiten Hälfte zunächst der FCA, der auf Sieg spielte. In der 56. Minute flankte Finnbogason den Ball im Strafraum an die Hand von Bastian Oczipka, Schiedsrichter Patrick Ittrich entschied nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter, Finnbogason traf (60.).

Plötzlich war Schalke besser

Nun musste Schalke auf Tore spielen, was trotz des respektablen Saisonstarts bislang zu den Problemen der Mannschaft zählte. Trainer Wagner hatte für dieses Unterfangen in Augsburg die Stürmer Mark Uth und Benito Raman auserkoren, denen bis zuletzt noch kein Saisontreffer gelungen war. Es war zunächst erneut ein Freistoß von Caligiuri, der die Gäste ins Spiel zurückbrachte, diesmal traf Verteidiger Kabak per Kopf (71.). Und dann, so konnte man es jedenfalls interpretieren, war es Augsburgs fehlender Mut, der den Schalker Sieg einleitete.

Beim Stand von 2:1 hatte Schmidt umgestellt, für den Angreifer Marco Richter den Defensivspieler Reece Oxford gebracht, der als zentraler Spieler vor der Viererkette für Sicherheit sorgen sollte. Doch nun ließ sich Augsburg in die Defensive drängen, Schalke war plötzlich besser. Und es war Oxford, der das 2:3 einleitete: Er spielte, ohne richtig hinzuschauen, einen Rückpass in Richtung eigenes Tor. Schalkes Amine Harit erlief den Ball - und traf (82.).