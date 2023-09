Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam hat nach der Trennung von Sven Mislintat die Untersuchungen über das Verhalten des Ex-Sportdirektors rund um den Transfer des kroatischen Verteidigers Borna Sosa (früher VfB Stuttgart) fortgesetzt. Mislintats Abschied stehe allerdings nicht im Zusammenhang mit der Untersuchung, die von einem Wirtschaftsprüfer durchgeführt wird, teilte der Klub in einer Erklärung mit.

Als Grund für die Trennung wenige Stunden nach dem abgebrochenen Klassiker zwischen Ajax und Feyenoord Rotterdam nannte Interimsgeschäftsführer Jan van Halst die fehlende Zusammenarbeit. "Verschiedene Versuche, eine breitere Basis herzustellen, haben nicht zu dem gewünschten Effekt geführt, und das führt zu Unruhe in und um den Klub herum. Das kommt auch durch die enttäuschenden Leistungen", schrieb Ajax auf seiner Homepage. Mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Spielen hat der Verein den schlechtesten Saisonstart seit 1965 hingelegt.

In der vergangenen Transferperiode hat Mislintat für 109 Millionen Euro neue Spieler gekauft. Die Verpflichtungen hatten sich bisher nicht als Verstärkungen erwiesen. Am Sonntag - Mislintat durfte auf Anordnung der Ajax-Direktion nicht im Stadion anwesend sein - stellte Coach Maurice Steijn überwiegend Spieler aus dem Ajax-Jugendbereich auf. Mislintat-Transfer Sosa hatte als Verteidiger eine Mitschuld an den Gegentoren und wurde zur Pause ausgewechselt. Ajax nahm unter Mislintat allerdings durch Spielerverkäufe 156 Millionen Euro ein. Kritiker werfen Mislintat vor, zum Teil unbekannte Spieler aus zweiten europäischen Ligen zu überhöhten Preisen erworben zu haben. Bei seinen Einkäufen habe er zu wenig Rücksicht auf die Wünsche des von ihm angestellten Trainers Steijn genommen.

Am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass es einen möglichen Interessenkonflikt beim Wechsel des kroatischen Nationalspielers Sosa zu Ajax geben könnte. Hintergrund ist Mislintats Beteiligung an dem Fußballdaten-Analyse-Unternehmen Matchmetrics. An dieser Firma ist seit Sommer auch die Spielerberatungsagentur AKA Global GmbH beteiligt, die den Wechsel von Sosa jüngst für eine Ablösesumme zwischen acht und zehn Millionen Euro vom VfB einfädelte.

In einer Stellungnahme hatte der niederländische Rekordmeister mitgeteilt, dass dem Verein die Beteiligung von AKA an Matchmetrics nicht bekannt gewesen sei und es eine unabhängige Untersuchung geben werde. Mislintat habe gegenüber dem Klub erklärt, dass er uneingeschränkt Kooperation leisten werde, einschließlich der Weitergabe aller relevanten Unterlagen.