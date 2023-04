Zalazar schlägt einen Eckball vors Tor, der nur bis zum Strafraumrand geklärt wird. Von dort zieht Skarke wuchtig ab, bleibt an Brooks hängen, der damit unfreiwillig Frey abschießt. Von dem springt der Ball zum nächsten Kraichgauer, der schließlich klärt.

Nächste Umschaltgelegenheit für Schalke, aber da stimmt die Ordnung in der Offensive nicht. Brunner zieht rechts an und bedient dann Frey, der noch weiter außen steht, statt im Zentrum zu lauern. Die Flanke des Sturmtanks fliegt schließlich zum Gegner.

Guter Schuss von Bülter! Nachdem Kramarić auf der anderen Seite mit einem Seitfallzieher mittig an Fährmann scheitert, fasst sich Bülter wenig später ein Herz und zieht aus etwa 23 Metern ab. Mit viel Tempo rauscht das Ding am rechten Winkel vorbei!

Auf diesen Ausfall waren nicht Viele vorbereitet. Der Platzwart streift dem neuen Gestänge aber schnell eine Fahne über und so kann es nach einer knappen Minute weitergehen.

Nach einem kleinen Rempler von Kabak rutscht Bülter über die Eckfahne und bricht sie einfach ab. Dafür muss jetzt erstmal ein Ersatz her und ein paar Splitterteile müssen noch entfern werden.

Bebou setzt sich rechtsaußen stark gegen Aydın durch, bleibt mit seiner Flanke allerdings am linken Fuß von Yoshida hängen.

Leider muss Vogt tatsächlich in der Kabine bleiben. Der hatte ohne Fremdeinwirkung Schmerzen und wäre wohl am liebsten schon im ersten Durchgang vom Feld gegangen. Mit Ozan Kabak steht Matarazzo ein ehemaliger Schalker als Ersatz bereit.

Halbzeitfazit: Im Abstiegskampf führt 1899 Hoffenheim zur Pause mit 1:0 gegen den FC Schalke 04. Die Gäste starteten schwungvoll und trafen bereits nach wenigen Sekunden die Latte des Gegners. Direkt im Gegenzug versemmelte Baumgartner eine gute Chance, womit der Ton für dieses Spiel direkt gesetzt wurde. Beide Teams suchten vorne ihre Gelegenheiten, wobei die TSG etwas effizienter dabei vorging. Dennoch war die Hilfe vom Gegner notwendig, der in Person von Alex Král eine Hereingabe von Baumgartner ins eigene Tor lenkte. Wenig später traf Yoshida zwar den Pfosten, doch ansonsten spielte nur noch die TSG. Schalke dürfte froh sein, einmal durchatmen zu können, ehe es gleich weiter geht!

Der fällige Freistoß hat Potenzial! Vor Král springt Bebou am Ball vorbei, sodass der Schütze zum 1:0 relativ frei schießen kann. Dabei trifft er aber den landenden Bebou im Rücken!

Gelbe Karte für Dennis Geiger (1899 Hoffenheim) Bei Baumgartner und Geiger hatte man zu Beginn das Gefühl, dass sie ein wenig zu aufgedreht in dieses Spiel gehen. Nachdem Geiger im Mittelfeld seinen Gegenspieler umsenst, laufen nun beide mit Gelb herum.

Erneut ist Königsblau in Not, weil Andrej Kramarić einmal mehr durchbricht. Im höchsten Tempo jagt ihm Krauß nach und blockt den Schussversuch des Kroaten tatsächlich noch mit seiner Grätsche!

S04 braucht dringend eine Unterbrechung und bis zur Pause ist es eigentlich noch zu weit. Becker hebt den Ball einmal mehr aus der Distanz übers Tor. In dieser Hinsicht hat Schalke Glück, dass Hoffenheim schludrig mit den Chancen umgeht.

Wieder rettet Fährmann! Plötzlich bricht Kramarić halbrechts durch und versucht den Ball außen am Torwart vorbeizulegen. Der geht aber noch einen halben Schritt mit, ehe er dem Angreifer mit dem ganz langen linken Arm das Leder vom Fuß schlägt!

30’

Am Strafraumrand hat Baumgartner Platz und zieht eigentlich einen Tick zu früh ab. So rauscht das Leder relativ weit am rechten Pfosten vorbei.