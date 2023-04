12. Sd4 Jan Nepomnjaschtschi muss zwar etwas nachdenken, braucht aber keine vier Minuten, um sich an seine Fortsetzung zu erinnern. Mit 12. Sd4 geht er einem weiteren Figurenabtausch aus dem Weg, der beispielsweise nach 12. h3 Lxf3 13. Dxf3 entstanden wäre.

11... Lg4 Ding Liren hat seine Entscheidung nach weiteren knapp acht Minuten Bedenkzeit getroffen und zieht mit 11... Lg4 die erste Neuerung der Schach-WM 2023. Die Stellung, die wir jetzt auf dem Brett haben, ist damit seit diesem Zug einzigartig. Ob das nun auch den bislang sehr sicheren Russen aus der Vorbereitung zu bringen vermag? Bislang verbrauchte Jan Nepomnjaschtschi weniger als drei Minuten insgesamt.

Der Chinese bleibt im Ruheraum Ding Liren hat den abgelehnten Damentausch regungslos im Ruheraum zur Kenntnis genommen, in dem er mit den Händen in den Hosentaschen in einem Sessel kauert. Beide Spieler folgen übrigens immer noch bekannten Pfaden. Schon unzählige Male hat es diese Stellung auf höherem Niveau gegeben. Von Alexander Ivanov über Ildar Khairullin bis hin zu Jozsef Pinter setzten die prominenten Vorgänger mit den schwarzen Steinen an dieser Stelle übrigens mit 11... Se6 fort und griffen damit den schwarzfeldrigen Läufer des Weiß-Spielers an.

11. De3 Jan Nepomnjaschtschi lässt sich nicht auf den Damentausch ein und geht mit 11. De3 aus dem Weg. Abermals muss Ding Liren nachdenken, der inzwischen schon über 20 Minuten seiner zwei Stunden, die er für die ersten 40 Züge Zeit hat, verbraucht hat.

10... Sc5 Ding Liren zieht seinen Springer nach c5, schafft damit Platz für seinen weißfeldrigen Läufer, der auf der Grundreihe eingesperrt war, und bietet seinem Gegner den Damentausch an. Interessanter Moment.

8... exd4 | 9. Dxd4 O-O | 10. Lf4 Ding Liren entscheidet sich dafür, im Zentrum zu schlagen. Auf 8... exd4 erwidert Jan Nepomnjaschtschi umgehent mit dem logischen 9. Dxd4, woraufhin der Chinese erst einmal seinen König in Sicherheit bringt. Auch auf die kurze Rochade hat der Russe die direkte Antwort: 10. Lf4 zwingt den Chinesen erneut zum Nachdenken.

7... Sd7 | 8. d4 Nach circa zehn Minuten entscheidet sich Ding Liren für 7... Sd7, woraufhin der Russe sofort das Zentrum mit 8. d4 attackiert. Jan Nepomnjaschtschi hat insgeamt noch nicht einmal zwei Minuten verbraucht und scheint noch voll in seiner Vorbereitung zu sein.

6... dxc6 | 7. Te1 Ding Liren schlägt die Figur mit seinem d-Bauer zurück, woraufhin Jan Nepomnjaschtschi rasch mit 7. Te1 antwortet. Der Chinese ist sichtlich überrascht von dieser Eröffnungswahl und muss erstmals einiges an Zeit verbrauchen. Als logische Fortsetzung bietet sich ein Zug wie 7... Lg4 an, nach dem es allerdings direkt im ersten Spiel sehr scharf werden könnte. Vielversprechender Auftakt!

6. Lxe6 Da ist die erste Überraschung der Partie: Nepomnjaschtschi geht mit 6. Lxe6 in die verzögerte Abtauschvariante der Spanischen Partie, die nicht allzu oft auf dem allerhöchsten Niveau gespielt wird. Unter anderem spielte Carlsen diesen Zug gegen Liren bereits im Jahr 2019. Am Ende siegte der Chinese.

1... e5 | 2. Sf3 Sc6 | 3. Lb5 a6 | 4. La4 Sf6 | 5. O-O Le7 Bislang keine Überraschungen. Es kommt die Spanische Partie aufs Brett. Beide Spieler folgen der absolute Hauptvariante.

1. e4 Der erste Zug der Schach-WM 2023 ist auf dem Brett und Nepomnjaschtschi eröffnet erwartungsgemäß mit 1. e4.

Nepomnjaschtschi startet mit den weißen Figuren Die Auslosung hat ergeben, dass Ian Nepomnjaschtschi die Schach-WM 2023 am heutigen Sonntag mit den weißen Figuren eröffnen wird. Ab 11:00 Uhr ist mit dem ersten Zug in Astana zu rechnen. Dann werden wir auch hier im Liveticker verfolgen können, was der Russe mit seinen Sekundanten für den WM-Kampf vorbereitet hat. Als versierter e4-Spieler versuchte Nepomnjaschtschi sein Glück vor zwei Jahren im Duell mit Magnus Carlsen mit der Spanischen Partie.

Die Bilanz spricht für den Russen Insgesamt 13 Partien haben im klassischen Schach zwischen Nepomnjaschtschi und Liren bis dato stattgefunden. Die Bilanz spricht bei acht Remis dabei knapp für den Russen, der drei Spiele gewinnen konnte (zwei Niederlagen). Mit Weiß blieb Ian Nepomnjaschtschi in sieben Spielen im klassischen Schach gegen Ding Liren gänzlich ungeschlagen (zwei Siege, fünf Remis).

Nepomnjaschtschi mit Gesamtsieg im Kandidatenturnier Während Nepomnjaschtschi das Kandidatenturnier souverän mit 9½ von 14 möglichen Punkten gewann und damit sicher als Herausforderer für die Schach-WM qualifiziert war, rückte Ding Liren wiederum nur wegen des anschließend offiziell gemachten Rückzugs von Magnus Carlsen nach. Mit 8 von 14 möglichen Punkte überholte der Chinese in der allerletzten Runde den Amerikaner Hikaru Nakamura und beendete das Kandidatenturnier auf dem zweiten Platz.

Ding Liren als doppelter Nachrücker Kurios ist der Umstand, dass Ding Liren gleich als doppelter Nachrücker am WM-Match teilnimmt. Der Chinese war ursprünglich nicht für das Kandidatenturnier qualifiziert, das letzten Juni in Madrid stattfand. Weil jedoch Sergei Karjakin von der FIDE für sechs Monate gesperrt wurde, rückte der in der Weltrangliste am höchsten platzierte Spieler nach, der jedoch in den zwölf Monaten zuvor mindestens 30 Turnierpartien absolviert haben musste. Weil Letzteres auf Ding Liren wegen der Corona-Pandemie nicht zutraf, setzte der chinesische Schachverband kurzerhand mehrere Turniere an, damit der 30-Jährige noch auf die fehlenden Spiele kam.

Gesucht wird der 17. Schachweltmeister der Geschichte Der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen, der sich 2021 gegen Jan Nepomnjaschtschi deutlich behauptete, gab im Anschluss an das Kandidatenturnier 2022 bekannt, seinen Titel nicht verteidigen zu wollen. Dadurch steht jetzt schon fest, dass nach Ablauf des diesjährigen WM-Kampfs eine neue Schach-Ära anbrechen wird.

Herzlich willkommen zur Schach-WM 2023 Guten Tag und herzlich willkommen aus Astana, Kasachstan, wo heute das erste Spiel der Schach-WM 2023 zwischen Jan Nepomnjaschtschi und Ding Liren auf dem Programm steht. Die Partie startet um 11:00 Uhr.