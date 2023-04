Eckball für die Gastgeber. Stöger bringt die Ecke von links flach an den Fünfer. Mavropanos klärt vor Asano.

11’

Nach einem Pass ins Zentrum in den Sechzehner fällt das Leder Guirassy vor die Füße. Er braucht aber zu lang für die Ballannahme und verliert so an der Strafraumgrenze den Ball.