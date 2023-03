76’ Die Schlussviertelstunde startet auch mit einem Schalker Abschluss. Nach einer Ecke landet der zweite Ball bei Brunner, der aus 17 Metern stramm mit links abzieht. Jenz schafft es jedoch nicht, sich rechtzeitig wegzuducken, und fälscht den Schuss unglücklich ins Toraus ab. Abstoß Dortmund.

74’ Thomas Reis reagiert noch einmal mit einem Dreifachwechsel und schwört sein Team auf eine Schlussoffensive ein.

74’ Einwechslung bei FC Schalke 04: Tobias Mohr

74’ Auswechslung bei FC Schalke 04: Mehmet-Can Aydın

74’ Einwechslung bei FC Schalke 04: Éder Balanta

74’ Auswechslung bei FC Schalke 04: Tom Krauß

74’ Einwechslung bei FC Schalke 04: Simon Terodde

74’ Auswechslung bei FC Schalke 04: Michael Frey

73’ Hummels schaltet sich in den Spielaufbau ein und Frey kann ihm mit einer starken Grätsche den Ball abnehmen. Statt dann aber schnell ins Umschaltspiel zu gehen, kommt direkt der Pass nach hinten zu den eigenen Defensivleuten. Das ist bei 1:2-Rückstand einfach viel zu wenig Zug zum gegnerischen Tor.

71’ 20 Minuten bleiben den Gelsenkirchenern noch, um erneut zurückzuschlagen. Anders als beim ersten Gegentor tut der BVB seinem Erzrivalen gerade aber nicht den Gefallen, noch einmal in die Passivität abzudriften. Die Borussia verwaltet zwar größtenteils und spielt mit niedrigem Risiko nach vorne, lässt die Kugel gerade aber sehr sicher durch die eigenen Reihen zirkulieren.

68’ Beide Trainer wechseln jetzt erstmals. Bei den Blau-Weißen kommt Karaman in die Partie. Bei den Schwarz-Gelben Dahoud.

68’ Einwechslung bei Borussia Dortmund: Mahmoud Dahoud

68’ Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jamie Bynoe-Gittens

68’ Einwechslung bei FC Schalke 04: Kenan Karaman

68’ Auswechslung bei FC Schalke 04: Rodrigo Zalazar

66’ Die Königsblauen kommen mal in eine Umschaltsituation, aber als Bülter für Král quer legt, ist die Defensive der Borussia wieder hinter dem Ball. Král bleibt dann nur noch der Versuch aus der zweiten Reihe, der aber nicht weiter der Rede wert ist. Aus 23 Metern jagt der 24-Jährige die Kugel deutlich über das Dortmunder Tor hinweg.

65’ Großchance Dortmund! Ähnlich wie beim Treffer zum 2:1 kreuzt nun Haller mit einem Diagonallauf, der dieses Mal die Gasse für Bynoe-Gittens öffnet. Wolf bringt die Kugel zum Adressaten und Bynoe-Gittens setzt den flachen Linksschuss aus 13 Metern denkbar knapp am langen Eck vorbei. Abstoß Schalke.

63’ Schalke bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen, den Zalazar jedoch zu hoch auf den zweiten Pfosten zieht. Meyer antizipiert die Flugkurve korrekt und pflückt das Leder sicher aus der Luft.

60’ Tooor für Borussia Dortmund, 1:2 durch Raphaël Guerreiro

15 Minuten lang verdichtet Schalke vollständig das Zentrum, aber kaum ist mal Platz da, bestraft der BVB das sofort rigoros und erhöht auf 2:1. Bynoe-Gittens reißt mit einem klugen Laufweg die Lücke auf und Can steckt durch die sich geöffnete Gasse die Kugel in den Lauf von Guerrero durch. Dessen trockener Linksschuss aus 13 Metern halblinker Position passt perfekt im langen Eck in den Knick. Nichts zu machen für Fährmann.

56’ Die Borussia erarbeitet sich eine weitere Ecke, die jedoch erneut rein gar nichts einbringt. Die Guerrero-Hereingabe ist viel zu kurz. Brunner kann vor dem ersten Pfosten per Kopf klären.

55’ Gelbe Karte für Cédric Brunner (FC Schalke 04)

Brunner will Bynoe-Gittens im Tackling vom Ball trennen, der jedoch die Kugel rechtzeitig zurück zieht und prompt den Trick gegen den Knöchel bekommt. Das bringt Brunner die erste Gelbe Karte des Derbys ein.

53’ Das Tor hat den Königsblauen sichtlich Auftrieb gegeben. Die Gelsenkirchener setzen nach und erarbeiten sich eine weitere Ecke. Den ruhenden Ball von Zalazar kann Král jedoch nicht verwerten. Aus elf Metern bekommt er keinerlei Präzision in den Kopfball.

50’ Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Marius Bülter

Dortmund bleibt weiterhin sehr passiv und nach Bellingham-Ballverlust im Zentrum erzielt Schalke jetzt den Ausgleich. Drei Stationen reichen, ehe Frey sich auf dem rechten Flügel nach vorne tanken kann. Der Querpass kommt mustergültig am zweiten Pfosten im Lauf von Bülter an, der das Leder zum 1:1-Ausgleich nur noch über die Linie drücken muss. Stark herausgespielt!

49’ Verhaltener Beginn. Der BVB schaut sich relativ passiv in den ersten Momenten des zweiten Durchgangs an, ob von S04 offensiv nun mehr Bestrebungen kommen. So richtig forsch agieren die Knappen aber auch nach dem Seitenwechsel noch nicht.

46’ Unverändert kehren beide Mannschaften aufs Feld zurück. Weiter geht's in der Veltins-Arena.

46’ Anpfiff 2. Halbzeit

45’ Halbzeitfazit:

Dortmund führt zur Pause im 100. Bundesliga-Revierderby mit 1:0 auf Schalke. Das sehr taktisch geprägte Match musste zunächst eine lange Abtastphase überstehen, in der die Königsblauen ihren Erzrivalen ein ums andere Mal mit hohem und aggressivem Pressing weit vom eigenen Tor fernhalten konnten. Ansonsten lauerten die Gelsenkirchener jedoch nur auf Fehler der Gäste. Beinahe wäre der Plan auch aufgegangen, als Zalazar Hummels den Ball abnahm und im Eins-gegen-Eins gegen Meyer die Riesenchance zur Führung leichtfertig vergab (25.). Genau diese Szene war aber auch der Weckruf für die Borussia, die fortan zunehmend Lücken fand und mehrere Abschlüsse herausspielte. Die Führung, die Schlotterbeck aus der zweiten Reihe per Distanzschuss erzielte (38.), war die logische Konsequenz. Von den Hausherren muss insbesondere offensiv mehr kommen.

45’ Ende 1. Halbzeit

45’ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44’ Und noch einmal der BVB: Malen nimmt Wolf per Hacke mit und hinterläuft dann mit viel Tempo. Im Schalker Strafraum bekommt er die Kugel zurück, aber den flachen Rechtsschuss aufs lange Eck blockt Yoshida zur Ecke, die dann nichts weiter einbringt. Fährmann faustet den von Wolf zu nah ans Tor getretenen Standard resolut weg.

41’ Die Schwarz-Gelben setzen gegen etwas konsternierte Königsblaue nun nach. Malen bringt die Seitenverlagerung zu Bellingham, der links in die Box eindringt und dann wuchtig aufs kurze Eck abzieht. Abermals rettet Fährmann per Fußabwehr.

38’ Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Nico Schlotterbeck

Die Anspielstationen sind einmal mehr zugestellt, aber im Zentrum ist etwas zu viel Platz, weshalb Schlotterbeck einfach mal aus 20 Metern trocken abzieht und zum 1:0 trifft. Der Aufsetzer kommt gar nicht mal so präzise aufs rechte Eck, aber Fährmann ist bei diesem verdeckten Schuss die Sicht versperrt, sodass der bislang so starke Schalker Rückhalt bei diesem Gegentor nicht wirklich glücklich aussieht. Obwohl er vermutlich wenig machen kann, sieht der Schuss keineswegs unhaltbar aus.

37’ Dortmund erarbeitet sich einen weiteren Abschluss, aber auch bei Wolfs Flachschuss aus zwölf Metern halbrechter Position ist Fährmann mit einer starken Fußabwehr zur Stelle.

36’ Immer wieder gelingt es dem FC Schalke, dem BVB mit aggressivem Pressing den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das ist zwar sehr effizient, raubt dem Derby aber immer wieder phasenweise das Tempo.

33’ Marius Bülter nimmt auf dem linken Flügel Fahrt auf, aber mit einer perfekt getimten Grätsche klärt Mats Hummels ins Seitenaus, ehe auch nur der Hauch von Gefahr aufkommt. Sauber verteidigt.

30’ Gute Chance für Dortmund! Mit zwei vertikalen Pässen kommt der BVB jetzt mal hinter die Kette. Malen nimmt die Kugel artistisch mit und dreht sich nach Bellingham-Zuspiel zwischen Jenz und Král hindurch. Der Rechtsschuss aus neun Metern kommt dann aber zu zentral auf Fährmann, der die Arme hochgerissen bekommt und das Gegentor verhindert.

28’ Malen flankt vom rechten Flügel ins Zentrum und aus dem Klärversuch von Jenz wird ein derartig fieser Querschläger, dass die Kugel beinahe unhaltbar für Fährmann im Winkel einschlägt. Viel fehlt jedenfalls nicht, aber letztlich geht der Ball drüber. Die anschließende Guerrero-Ecke ist dann erneut schwach getreten und findet keinen Adressaten.

25’ Großchance Schalke! Wahnsinn! Das muss das 1:0 für S04 sein! Hummels wird fahrig von Schlotterbeck angespielt und lässt sich von Zalazar die Kugel vom Fuß stibitzen. Zalazar kann alleine auf Meyer zulaufen, der lange stehenbleibt. Der Schalker muss sich aus elf Metern halbrechter Position schließlich für eine Ecke entscheiden und setzt den Abschluss deutlich über die Querlatte hinweg.

24’ Dortmund bekommt nach Foul an Can einen Freistoß aus 24 Metern zugesprochen, aber Guerreros Linksschuss wird von Bülter per Kopf zur Ecke geklärt. Auch diesen Standard übernimmt Guerrero, jedoch verhungert die schwache Hereingabe noch vor dem ersten Pfosten in der Schalker Defensive.

21’ Die Borussen ziehen sich etwas zurück und versuchen, die Schalker ein Stück weit aus der Reserve zu locken. Die Gastgeber agieren im Spielaufbau jedoch sehr zaghaft und mit minimalen Risiko. Dementsprechend plätschert die Partie bei vielen Quer- und Rückpässen auf Schalker Seite temporär etwas ereignisarm vor sich hin.

18’ Hummels öffnet das Spiel mit einem starken Pass in die Tiefe, der perfekt in den Lauf von Guerrero kommt. Aus zwölf Metern halbrechter Position scheitert der Portugiese jedoch an einer starken Faustabwehr von Fährmann.

17’ Malen kann vom rechten Flügel aus in Bedrängnis noch den Ball in den Fünf-Meter-Raum spielen, in dem sich Haller jedoch gegen zwei Gegenspieler nicht behaupten kann. Konzentrierte Knappen verhindern dabei sogar noch den Eckball.

15’ Eine Viertelstunde ist rum. Die Königsblauen setzen offensiv bislang zwar noch keinerlei Akzente, sind aber ungemein giftig und gehen buchstäblich mit dem Messer zwischen den Zähnen ins hohe Pressing. Dem BVB fällt es sichtlich schwer, sich spielerisch zu befreien und das eigene Spiel aufzuziehen.

12’ Bynoe-Gittens zieht an Brunner vorbei und hält dann vom linken Strafraumeck einfach mal drauf. Yoshida steht jedoch noch im Weg und blockt per Kopf zur Ecke, die Wolf jedoch zu nah ans Tor zieht. Fährmann klärt resolut und leitet damit sogar noch einen Konter ein, bei dem Hummels dann aber per Grätsche gegen Zalazar den direkten Gegenstoß verhindert.

10’ Can gewinnt am eigenen Strafraum den Ball, aber der Spielaufbau der Schwarz-Gelben ist noch zu statisch. Zwei Querpässe reichen, damit die gesamte Schalker Mannschaft wieder hinter dem Ball ist. Letztlich versucht Ryerson den halbhohen Steilpass, der für Haller aber unerreichbar ist und im Toraus landet.

8’ Nach wie vor läuft in der Veltins-Arena die Abtastphase. Schalke macht es dem Erzrivalen mit sehr aggressivem Pressing schwer, spielerische Lösungen zu finden. Die Königsblauen verdichten überdies effektiv das Zentrum. Die Einstellung stimmt.

5’ Der erste Abschluss der Partie gehört dem BVB. Im dicht besetzten Schalker Strafraum lässt Haller für Ryerson prallen, der aus elf Metern aber keine freie Schussbahn hat. Der Versuch aufs rechte Eck rauscht dann gut einen Meter am Kasten der Knappen vorbei. Abstoß S04.

4’ Verhaltener Beginn im Revierderby. Beide Teams taktieren noch und gucken sich in Ruhe an, wie die taktische Formation des Gegners aussieht. Die zuletzt sehr defensiven Gäste pressen derweil bemerkenswert hoch.

1’ Der Ball rollt in der rappelvollen Veltins-Arena. Die Hausherren spielen in Blau-Weiß. Die Gäste in Schwarz-Gelb. Los geht's.

1’ Spielbeginn

In diesem Revierderby stehen sich übrigens auch die beiden besten Defensiven der Rückrunde gegenüber. Borussia Dortmund ließ in den sechs Partien der zweiten Saisonhälfte gerade einmal drei Gegentore zu. Schalke 04 hingegen musste sogar nur ein einziges Gegentor in sechs Ligaspielen hinnehmen. Zum Vergleich: In der Hinrunde stellten die Knappen mit 41 Gegentoren noch die schwächste Defensive der gesamten Bundesliga.

Borussia Dortmund konnte erstmals in der Vereinsgeschichte die ersten acht Bundesliga-Spiele in einem Kalenderjahr gewinnen. Damit hat der BVB die Lücke zu den Bayern komplett geschlossen und stand zu Beginn des Spieltags nur noch wegen der schlechteren Tordifferenz auf Platz zwei. Inzwischen sind die Roten aber nach ihrem 5:3-Sieg gegen Augsburg wieder davongezogen. Die Schwarz-Gelben brauchen somit den Derbysieg und damit auch den neunten Dreier in Folge, um am deutschen Rekordmeister dran zu bleiben.

Borussia Dortmund verlor unter der Woche das Rückspiel vom Champions-League-Achtelfinale gegen Chelsea mit 0:2. Edin Terzić wechselt nach der Niederlage an der Stamford Bridge auf vier Positionen: Für Salih Özcan, Niklas Süle (beide Bank), Julian Brandt (Muskelfaserriss) und Marco Reus (Grippe) spielen heute Mats Hummels, Donyell Malen, Julian Ryerson und Jamie Bynoe-Gittens.

Bereits letztes Wochenende stand für Schalke ein Derby auf dem Programm. Die Gelsenkirchener feierten dabei einen 2:0-Auswärtssieg in Bochum. Thomas Reis verändert seine Startformation im Vergleich zu diesem Spiel auf lediglich einer Position: Mehmet-Can Aydın erhält den Vorzug vor Éder Balanta (Bank).

Mit Schalke und Dortmund stehen sich nicht nur zwei Erzrivalen gegenüber, sondern auch die einzigen beiden Teams, die in der Rückrunde der Saison 2022/23 noch kein einziges Ligaspiel verloren haben. Während Dortmund mit sechs Siegen die Rückrundentabelle anführt, bekleidet Schalke mit zehn von 18 möglichen Punkten (zwei Siege, vier Remis) Platz sieben der Rückrundentabelle. Dadurch standen die Königsblauen nach dem letzten Spieltag auch in der gesamten Tabelle erstmals seit dem zehnten Spieltag nicht mehr auf Platz 18.

Es ist das 100. Revierderby, das im Rahmen der Bundesliga stattfindet. Der BVB ist seit fünf Duellen mit S04 ungeschlagen (vier Siege, ein Remis) und ließ in keinem dieser fünf Derbys ein Gegentor zu. Insgesamt wartet Schalke seit inzwischen 454 Spielminuten auf einen weiteren Treffer gegen die Schwarz-Gelben.