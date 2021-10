Interview von Ingrid Brunner

Auf der Kanaren-Insel La Palma verwüsten seit 19. September Lavaströme aus der Bergkette Cumbre Vieja Felder und Dörfer. Die Gegend um die Lavaflüsse ist weiträumig gesperrt und zum Katastrophengebiet erklärt worden. Während viele Touristen die Insel so schnell wie möglich verlassen wollten, blieben andere oder reisten sogar extra an, um das Naturereignis mitzuerleben. Tom Pfeiffer, Vulkanologe, Vulkanfotograf und Gründer des Spezialreiseveranstalters VolcanoDiscovery, erklärt, was an Vulkanen so faszinierend ist, wann und wie man sich ihnen nähern kann. Und was man besser nicht tun sollte.