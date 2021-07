Ostseestrand statt portugiesischer Küste? Für Familien, die unkompliziert in den Urlaub fahren wollen, bietet sich wohl eher eine Inlandsreise an.

Von Hans Gasser

Endlich Sonne, endlich ausruhen von diesem verrückten Jahr. In Bayern und Baden-Württemberg beginnen die Sommerferien, die viele Familien nach einem verkorksten und aufreibenden Schuljahr wohl herbeigesehnt haben wie selten zuvor. Auch in vielen anderen Bundesländern ist noch große Pause von Schule und Arbeit. Doch bei nicht wenigen, die in den kommenden Wochen eine Urlaubsreise gebucht haben, mischt sich Unsicherheit und oft auch Ärger in die Vorfreude. Grund dafür ist nicht so sehr die von Sonntag an geltende allgemeine Testpflicht für Reiserückkehrer, von der Kinder bis zwölf Jahre ausgenommen sind. Es ist vielmehr die kürzlich erfolgte Einstufung des traditionell beliebtesten ausländischen Urlaubszieles Spanien und der auch gut besuchten Niederlande zu Hochinzidenzgebieten.