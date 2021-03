Was ist erlaubt, was bleibt verboten?

Ein einsamer Spaziergänger am Strand auf der Ostseeinsel Usedom: Auch in den Osterferien ist in Deutschland kein Urlaub möglich.

Bitte zu Hause bleiben - das gilt in Deutschland auch in den nächsten Wochen. Doch ist mit der Verlängerung des Lockdowns tatsächlich jeglicher Osterurlaub unmöglich? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Eva Dignös

Der Corona-Lockdown in Deutschland geht in eine weitere Verlängerung bis 18. April. Gereist werden soll nach wie vor nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Doch die ersten voll besetzten Ferienflieger sind schon wieder Richtung Mallorca gestartet, nachdem die Balearen von der Liste der Risikogebiete gestrichen wurden. Sind Ferien im Ausland in den nächsten Wochen einfacher als Reisen im Inland? Was ist aus den Plänen einiger Bundesländer geworden, "kontaktlosen" Urlaub zu ermöglichen? Und wie sieht es mit Buchungen für die kommenden Monate aus?

Welche Reisen sind in Deutschland erlaubt?

Reisen per se ist - das war auch bislang schon so - nicht verboten, aber weiterhin ausdrücklich nicht erwünscht. Schon seit Anfang November bitten Bund und Länder darum, "von nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und auch ins Ausland abzusehen" - dabei ist es auch im jüngsten Beschluss geblieben. An den fünf Ostertagen von Gründonnerstag an gelte das Prinzip "Wir bleiben zu Hause", hieß es nach der Bund-Länder-Konferenz vom 22. März. Weil ein Appell allein manchmal nicht genügt, wird er nach wie vor begleitet von konkreten Maßnahmen, die das Reisen erschweren. So dürfen in Deutschland Übernachtungsangebote weiterhin nur "für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt" werden. Damit sind allenfalls Geschäftsreisen erlaubt. Auch in den Osterferien ändert sich daran nichts: Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz bekamen keine Mehrheit für ihren Vorschlag, an Ostern "kontaktarmen Urlaub" in den eigenen Bundesländern zu erlauben, in Ferienwohnungen mit Selbstversorgung beispielsweise oder im Wohnmobil mit eigener Dusche und Toilette.

Gibt es unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern?

Die gemeinsamen Beschlüsse von Bund und Ländern geben den Rahmen vor, die Details von Einreise- und Quarantäneverordnungen gestalten die Bundesländer in eigener Regie. Dabei gibt es durchaus Unterschiede. So haben Reisende nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet in Nordrhein-Westfalen die Wahl zwischen Test und Quarantäne. Und nach Mecklenburg-Vorpommern dürfen Bewohner anderer Bundesländer selbst zu Tagesausflügen nicht einreisen. Auch die Frage, ob man für einen Besuch bei der Verwandtschaft im Hotel übernachten darf, regeln die Länder unterschiedlich.

Darf man zu Ostern Verwandte besuchen?

Die Großfamilien-Ostereiersuche mit Oma, Opa, Onkel, Tante und Großcousine fällt aus: Verwandtenbesuche sind weiterhin nur sehr eingeschränkt möglich. Die Mitglieder von zwei Haushalten dürfen sich treffen, insgesamt maximal fünf Personen plus Kinder bis 14 Jahre - außer, es gibt wegen hoher Inzidenzen noch strengere Kontaktbeschränkungen. Paare mit zwei Wohnungen gelten als ein Haushalt.

Kann ein schon gebuchter Urlaub in Deutschland kostenlos storniert werden?

Solange die Hotels Touristen nicht aufnehmen dürfen, sind in Deutschland Reisende auf der sicheren Seite. Kann ein Hotelier oder Ferienhausvermieter die Unterkunft aufgrund behördlicher Auflagen gar nicht zur Verfügung stellen, muss der Gast nach deutschem Recht dafür auch nichts bezahlen. Er darf kostenlos von der Buchung zurücktreten und Anzahlungen zurückfordern. Urlauber sollten sich auf die "Unmöglichkeit der Leistung" berufen, heißt es beim Verbraucherzentrale Bundesverband.

Bei Pauschalreisen greift die entsprechende europäische Reiserichtlinie: Wenn sie nicht wie geplant realisiert werden können oder vom Veranstalter abgesagt werden, bekommt der Kunde sein Geld zurück - und zwar binnen 14 Tagen. Gutscheine können angeboten, müssen aber nicht akzeptiert werden.

Wie sieht es mit Reisen ins Ausland aus?

Ist es in Ordnung, dass Deutsche in den Urlaub nach Mallorca fliegen, ohne Test und Quarantäne nach der Rückkehr, während Ferien in Deutschland unmöglich sind? Das war einer der großen Streitpunkte der jüngsten Bund-Länder-Verhandlungen. Im Prinzip bleibt es dabei. Die Bundesregierung will aber die Airlines zu konsequenten Tests von Crews und Passagieren vor dem Heimflug verpflichten - nicht nur ab Mallorca, sondern bei allen Rückflügen aus dem Ausland - und dafür das Infektionsschutzgesetz ändern. Ein Vorhaben, das vom Deutschen Reiseverband begrüßt wird: Die Branche hofft, dass das Geschäft wieder in Gang kommt, wenn Urlauber getestet werden, aber nicht mehr in Quarantäne müssen.

Detailansicht öffnen Noch sind es nur wenige, aber die ersten Urlauber feiern schon wieder auf Mallorca. (Foto: ENRIQUE CALVO/REUTERS)

Abgesehen von den Baleareninseln und Regionen in Kroatien, die kein Risikogebiet mehr sind, gibt es in Europa derzeit ohnehin kaum Urlaubsoptionen. Vielerorts gelten noch deutlich strengere Lockdown-Regeln. So darf man in Italien über die Ostertage seinen Wohnort nicht verlassen, in Österreich müssen Touristen in Quarantäne, in Frankreich gibt es Ausgangssperren. Dänemark lässt Ausländer ohne Wohnsitz im Land gar nicht einreisen. Auch viele Fernreiseziele sind nach wie vor nicht oder nur unter strikten Auflagen erreichbar. Was aktuell in welchem Land gilt, steht in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amts.

Auch Deutschland setzt im Kampf gegen das Virus auf Einreisebeschränkungen - vor allem, wenn es sich um Länder handelt, in denen hochansteckende Virusvarianten grassieren. Deshalb dürfen Reisende aus Ländern, die von den Mutanten besonders betroffen sind, seit 30. Januar nicht mehr ins Land. Die Liste des Robert-Koch-Instituts, auf der unter anderem Tschechien, die Slowakei, Südafrika, Brasilien, das österreichische Bundesland Tirol sowie das Département Moselle in Frankreich stehen, wird laufend aktualisiert. So wurden die strengen Vorschriften für Großbritannien und Irland kürzlich aufgehoben. Die Einreisesperre gilt nicht für deutsche Staatsbürger und Personen mit Aufenthaltsrecht in Deutschland: Sie dürfen heimkehren, fallen aber unter die verschärften Testauflagen und müssen bereits an der Grenze ein maximal 48 Stunden altes negatives Testergebnis vorweisen. Die Einreisebeschränkungen betreffen Land-, Luft- und Seegrenzen. Kontrolliert wird an den Grenzübergängen und in Form von Stichproben im Rahmen der grenznahen Schleierfahndung: Autofahrer müssen damit rechnen, angehalten und aufgefordert zu werden, sich auszuweisen und ihr Testergebnis zu präsentieren. Auch an den Flughäfen sind Kontrollen zu erwarten.

Bei der Rückkehr aus einem "normalen" Risikogebiet bleibt es bei der digitalen Einreiseanmeldung sowie bei einem Test bei der Rückkehr, entweder unmittelbar vor oder direkt nach der Heimreise. War man zuvor in einem Staat, in dem der Inzidenzwert über 200 liegt, muss der Test grundsätzlich bereits vor der Einreise erfolgen. Die Liste der betroffenen Länder wird ebenfalls vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht. In den meisten Bundesländern besteht zusätzlich die Pflicht zu einer mindestens fünftägigen Quarantäne. Wer nicht im Homeoffice arbeiten kann, bekommt nach einer freiwilligen Reise ins Risikogebiet in dieser Zeit übrigens kein Gehalt.

Für Risikogebiete spricht das Auswärtige Amt immer auch eine Reisewarnung aus. Sie ermöglicht Pauschalurlaubern den kostenlosen Reiserücktritt, denn bei "unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen" am Urlaubsort, die bei der Buchung noch nicht absehbar waren und eine "Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen", dürfen sie vom Vertrag zurücktreten, ohne die sonst üblichen Stornogebühren bezahlen zu müssen. Auch wenn der Veranstalter die Reise absagt, muss er das Geld erstatten. Individualreisende haben diese Möglichkeit in der Regel nicht.

Darf man in den Osterferien zum Skifahren?

Einige kleine Skigebiete in Deutschland versuchen, den letzten Rest der Saison und das letzte bisschen Schnee noch zu nutzen: In Winterberg im Sauerland gingen am 9. März einige Lifte in Betrieb, auch im hessischen Willingen kann Ski gefahren werden. Die großen Skigebiete am Alpenrand bleiben geschlossen, in Garmisch-Partenkirchen hat man sich bereits im Februar entschlossen, die Saison im Skigebiet "Garmisch Classic" komplett abzuschreiben, gleiches gilt mittlerweile auch für die oberbayerischen Skigebiete Sudelfeld, Spitzingsee und Brauneck. In Österreich ist der Skibetrieb zwar seit Weihnachten erlaubt, allerdings nur für Einheimische. Hotels dürfen auch dort keine Touristen beherbergen. Urlauber aus Risikogebieten - dazu gehört Deutschland - müssen bei der Einreise ein negatives PCR- oder Antigen-Testergebnis vorlegen und in Quarantäne. Verschärfte Regeln gelten für Tirol, in dem viele Infektionen auf die Virus-Variante zurückgehen, die zuerst in Südafrika nachgewiesen wurde. Im Nicht-EU-Land Schweiz laufen in vielen Skiorten die Lifte, in Italien und Frankreich dagegen bleiben sie ebenfalls geschlossen.

Fahren Züge und Fernbusse?

Notwendige Reisen können nach wie vor stattfinden, auch mit der Deutschen Bahn. Viele Züge sind deutlich leerer, weil weniger Menschen unterwegs sind. Um aber grundsätzlich für mehr Abstand in den Waggons zu sorgen, können in Fernzügen nicht mehr alle Sitze reserviert werden. An den Stornobedingungen ändert sich nichts: Nur die teuren Flexpreis-Fahrkarten können vor dem ersten Geltungstag kostenlos storniert oder umgetauscht werden. Beim Sparpreis ist zwar ebenfalls bis zum Tag vor der Fahrt eine Stornierung möglich. Sie kostet allerdings zehn Euro und es gibt nur einen Gutschein. Supersparpreistickets können weder storniert noch umgetauscht werden.

Der Fernbusanbieter Flixbus, der seine Touren in Deutschland, Österreich und der Schweiz Anfang November eingestellt hatte, will ab 25. März auf ausgewählten Strecken wieder fahren. Der Flugverkehr ist ohnehin schon seit Monaten stark reduziert. Sollte ein gebuchter Flug gestrichen werden, haben Passagiere nach EU-Recht einen Anspruch auf Erstattung des Flugpreises. Die aktuellen Corona-Beschränkungen berechtigen aber nicht dazu, einen Flug einfach kostenlos abzusagen.

In öffentlichen Verkehrsmitteln müssen sogenannte OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen mit den Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen werden. Was man beim Gebrauch beachten muss, erfahren Sie hier (SZ Plus).

Wie sieht es mit Reisen in den kommenden Monaten aus?

Wann und wohin im Frühjahr und Sommer wieder gereist werden darf, wird davon abhängen, ob es gelingt, die Zahl der neuen Infektionen zu senken. Der lange gebuchte Pfingsturlaub im Mai kann trotzdem jetzt noch nicht kostenlos storniert werden. Die Beschränkungen für Reisen in Deutschland sind vorerst bis 18. April befristet und Angst vor Corona reicht als Rücktrittsgrund nicht aus. Wie es danach weitergeht, hängt von der Infektionslage ab. Urlauber, die bereits sicher sind, dass sie nicht reisen wollen, sollten ihren Gastgeber kontaktieren: Vielleicht lässt sich der Hotelier darauf ein, den Aufenthalt zu verschieben. Verpflichtet dazu ist er nicht.

Wer jetzt bucht, sollte auf möglichst flexible Stornobedingungen achten. Viele Anbieter gestatten mittlerweile den kurzfristigen Reiserücktritt, um auf diese Weise Kunden zu gewinnen, manche verlangen dafür allerdings einen Aufpreis.

Die Reiserücktrittskostenversicherung bietet keinen Schutz. Sie übernimmt zwar Stornogebühren, wenn eine Reise nicht angetreten werden kann. Gezahlt wird aber nur bei plötzlichen Erkrankungen, Todesfällen in der engeren Verwandtschaft, bei unerwarteter Arbeitslosigkeit oder schweren Vermögensschäden - und selbst dann nicht immer: Manche Versicherungen schließen Leistungen bei "Schäden, Erkrankungen und Tod infolge von Pandemien" aus.