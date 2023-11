Heute scheint die ganze Digital-Welt ein Ranking von Skigebieten zu erstellen, womöglich deshalb, weil der Satz "Die besten Skigebiete" seinerseits besonders gut bei Suchmaschinen "ranked", wie das in der Sprache der Internet-Menschen heißt. Ob Bausparkassen, Hersteller von Flügel verleihender Gummibärchenlimonade, Reise- oder natürlich diverse Bergfex-Portale: Alle suchen sie das Super-Skigebiet. Interessant ist dabei, dass offenbar unterschiedliche Kriterien gelten. Auf skigebiete-test.at etwa hat sich kürzlich Zermatt den ersten Platz zurückerobert, dank des etwa 60 Millionen Euro teuren Glacier Ride. Skiresort.de sieht wiederum Kitzbühel an der Spitze, während der World Ski Award der Initiative World Ski Awards an Val Thorens geht. Anderswo heißen die Gewinner St. Anton am Arlberg oder auch Serfaus Fiss Ladis.

Forbes, das als Wirtschaftsmagazin natürlich alles quantifizieren kann und will, hat sogar einen World Ski Index erstellt. Im vergangenen Winter wurden Les Trois Vallées, Les Portes du Soleil und Les Quatre Vallées als französisch-schweizerisches Siegertrio ermittelt. Dass die drei Gebiete alle jeweils mehr als 400 Pistenkilometer für sehr viele Menschen bieten, darf nicht verwundern. Flossen doch Pistenkilometer, Anzahl der Skilifte und die Zahl der Instagram-Hashtags mit in den Index ein. Bitter allerdings, dass die unbestechlichen Forbes-Rechner bei der Auflistung der besten Skiländer Andorra vor Deutschland nennen.

Damit nicht genug; es gibt natürlich auch Ranglisten der besten Skigebiete für Kinder, Genießer, Anfänger, Snowboarder, Feierbiester, Öffi-Anreisende. Womöglich ist sogar der Schlepplift unweit der Haustüre das persönliche Top-Skigebiet. Man muss halt nur wissen, was man eigentlich will - und den ganz persönlichen Index danach ausrichten. Bei dieser Frage wird uns sicher bald der nächste elektronische Assistent namens künstliche Intelligenz unterstützen.