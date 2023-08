Von Eva Dignös, Titisee

Am Abend ist die Luft raus. Die großen roten Bollen auf dem Dach des Cafés am Straßenrand sind nur noch schlaffe Hüllen. Doch an den Klischees kommt man im Schwarzwald auch nach Ladenschluss nicht vorbei. Am Trachtenhut mit den Wollpompons ebenso wenig wie an der Kirschtorte, der Kuckucksuhr, dem Schinken. Sie gehören zum touristischen Markenkern, deshalb kommen Reisegruppen busweise, mit Gästen aus Indien, den USA, bald vermutlich auch wieder aus China. Ein Blick aufs Panorama, dann ein Stück Torte und zum Schluss noch in den Souvenirshop, darauf hat man sich eingestellt, in Titisee zum Beispiel, wo sich auf der Seestraße bei schönem Wetter die Ausflügler drängen.