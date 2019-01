16. Januar 2019, 18:43 Uhr Alpen Skispaß oder Chaos?

Freiheit in unberührter Natur: Nicht nur am Arlberg wird das Freeriden immer beliebter.

In den Wintersportgebieten normalisiert sich die Lage nach den heftigen Schneefällen wieder. Was Urlauber jetzt wissen müssen.



Von Hans Gasser und Dominik Prantl

Die heftigen Schneefälle der vergangenen zwei Wochen haben die Einheimischen und Touristen in vielen Gebirgsregionen Österreichs, der Schweiz und Südbayerns in Atem gehalten. Orte und ganze Täler waren zum Teil mehrere Tage auf dem Straßenweg nicht zu erreichen, es gab Stromausfälle und Hotels, die von Lawinen getroffen wurden. Nun hat sich die Situation in den meisten Gebieten entspannt. Vielerorts liegt auch in tiefen Lagen so viel Schnee wie seit Jahren nicht. Sportler und Schneeurlauber wollen den Winter nun genießen und ...