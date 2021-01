Endlich wieder an den Strand: Urlauber am Meer.

Die Reisebranche lockt mit Frühbucher-Angeboten für entspanntere Zeiten. Jetzt sparen und später reisen: Was spricht dafür, was dagegen und welche Risiken gibt es zu beachten?

Von Berrit Gräber

Wer gerade über seiner Ferienplanung für 2021 sitzt, merkt sofort: So viel Urlaub zu Schnäppchenpreisen gab es selten zuvor. Man könnte sich im Juni in einem Hotel mit Privatpool auf Zakynthos einmieten, 119 Euro pro Nacht mit Halbpension, Ersparnis: 69 Prozent. Oder 18 Tage an Bord eines Kreuzfahrtschiffes buchen, das im Dezember 2021 von Miami aus starten wird, mit Butler und Champagner-Paket. Der Preis: 3500 Euro, halb so viel wie vor der Pandemie. Seit die Impfungen angelaufen sind, wird wieder verstärkt für Reisen geworben. Allerdings sollten Kunden einiges beachten.