6. August 2018, 09:42 Uhr Naturkatastrophen Wie sich Reisende bei Erdbeben verhalten sollten

Auf die Straße rennen oder besser in der Wohnung bleiben? Und wo ist dort der sicherste Ort? Das sollten Urlauber wissen.

Ein Erdbeben ist ein Albtraum für alle. Doch während Einheimische zumindest in gefährdeten Regionen oft schon in der Schule auf den Notfall vorbereitet werden, haben Besucher aus ruhigeren Gegenden der Welt meist keine Ahnung, was sie im Notfall tun und lassen sollten.

Was also raten Experten? Das Deutsche Geoforschungszentrum GFZ gibt auf seiner Webseite ausführliche Tipps. Hier ein kleiner Überblick für Reisende - zu Vorsichtsmaßnahmen, dem eigentlichen Beben und der Zeit danach.

Vorsichtsmaßnahmen

Im Vergleich können Urlauber natürlich weniger unternehmen, um Schäden durch Beben zu vermeiden - weder sind sie am Bau ihrer Unterkünfte beteiligt, noch wird wohl jemand prophylaktisch an Schulungen teilnehmen. Manche Tipps des GFZ sind aber selbst bei Kurzaufenthalten umsetzbar.

So sollten Urlauber nach der Ankunft in ihrem Hotel oder in dem Gebäude mit der Ferienwohnung die Fluchtwege ablaufen, um sie kennenzulernen und mögliche Zufluchtsorte zu suchen. Auch ist es gut, sicherheitshalber einen Treffpunkt an einem markanten Ort zu vereinbaren - für den Fall, dass die Familie oder Reisegruppe während eines Bebens getrennt wird.

Reisende können außerdem auf geeignete Notfallausrüstung im Gepäck achten (unter anderem Taschenlampen, Erste-Hilfe-Ausstattung, haltbare Nahrungsmittel und Getränke, warme Kleidung, feste Schuhe, Umgebungsplan).

Generell am wenigsten gefährdet seien Gebäude aus Holzrahmenkonstruktionen mit leichten Dächern oder erdbebenverstärkte Stahlbetonbauten. Experten raten dagegen von Übernachtungen in Hochhäusern ohne Erdbebensicherung oder in Häusern ab, die in engen Gassen stehen, so dass schlecht konstruierte Nachbargebäude darauf stürzen könnten. Allerdings: Eine Einschätzung der Bauart der Unterkunft ist bei der Buchung wohl meist unrealistisch.

Während des Bebens

Wer nicht direkt neben dem Ausgang im Erdgeschoss steht, sollte während eines Erdbebens nicht versuchen, das Gebäude zu verlassen. Die Verletzungsgefahr durch herumfliegende Gegenstände und Glassplitter ist zu groß. Auch die Flucht in eine enge Gasse könnte fatal sein, falls etwa Ziegel von den Dächern fallen. Ein geeigneter Zufluchtsort in der Wohnung kann unter einem stabilen Tisch oder Bett sein. Bebt die Erde, sucht man darunter Schutz und hält sich so lange daran fest, wie die Erschütterung andauert - auch wenn sich das Möbel bewegt, wie die Experten erläutern.

Ein alternativer Fluchtort ist ein stabiler Türrahmen. Oder man legt sich auf den Boden neben eine tragende Innenwand - abseits von Außenwänden, Fenstern, Spiegeln, Bildern, schweren Schränken, Bücherregalen und Kronleuchtern. Dabei wird der Kopf mit verschränkten Armen geschützt. Eine tragende Innenwand ist dicker als andere Wände, eine Wohnung ist oft mit dünneren Innenwänden in Zimmer unterteilt.

Wer sich während eines Bebens draußen aufhält, sollte schnellstmöglich einen freien Platz suchen - weit weg von Gebäuden, Bäumen, elektrischen Leitungen oder Straßenlampen. Auch zu Steilhängen, die ins Rutschen geraten oder von denen sich einzelne Steine lösen könnten, sollten Menschen Abstand gewinnen. Autofahrer bleiben besser in ihrem Fahrzeug und halten dieses sofort am Straßenrand an, ebenfalls möglichst weit weg von einsturzgefährdeten Objekten.

Bebt die Erde in flachen Küstenregionen, sollten Urlauber ins Landesinnere - am besten zu einem erhöhten Punkt - laufen, denn nach Erdbeben drohen manchmal Tsunamis. Diese können auch lange nach dem letzten Erdstoß eintreffen, manchmal folgt sogar eine zweite Welle. Daher sollte man sich erst nach der offiziellen Tsunami-Entwarnung in Sicherheit wiegen.