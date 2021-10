Die Kölner Schauspielerin Mariele Millowitsch über den Reiz der Südstadt, Begegnungen beim Milchholen und was sie Gästen am liebsten zeigen würde.

Von Stefan Fischer

Mariele Millowitsch stammt aus einer alteingesessenen Kölner Schauspielerfamilie. Doch in jungen Jahren ist sie aus ihrer Geburtsstadt fortgezogen, hat in München und in Hamburg gelebt. Und sie ist ausgebrochen aus der Familientradition: ihr Bruder, ihr Vater, ihre Mutter, eine Tante, eine Großtante, ein Großvater, alle sind beziehungsweise waren sie Schauspieler. Millowitsch jedoch hat ein Studium der Tiermedizin abgeschlossen, inklusive der Promotion. Doch sie ist längst zurückgekehrt in ihre Heimatstadt Köln, und sie hat nie in einem anderen Beruf gearbeitet als der Schauspielkunst. Sie kennt sich also bestens aus - mit Köln und mit Schein und Sein.