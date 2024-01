SZ Plus Arlberg : Skifahren hoch zehn

Am Arlberg liegt das größte und teuerste Wintersportgebiet Österreichs. Zurzeit gibt es so viel Schnee wie lange nicht vor Weihnachten. Aber was bekommt man eigentlich für die 75 Euro, die der Tagesskipass in diesem Winter kostet? Eine Probefahrt in Lech.