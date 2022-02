Hinten grau, vorne bunt: Der Karneval in Venedig darf in diesem Jahr wieder stattfinden.

Der Karneval in Venedig ist zurück. Unser Autor hat schlechte Erinnerungen an ihn - und kann ihm trotzdem Gutes abgewinnen. Eine Betrachtung jener Tage, an denen die Menschen so frei sein können wie lange nicht mehr.