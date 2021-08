An der Fontana di Trevi: Keine Maskenpflicht mehr, überschaubar viele Besucher. So macht Urlaub in der Stadt wieder Spaß.

Alle wollen an den Strand, kaum jemand will in die Metropolen - warum eigentlich? Unsere Autorin ist nach Italien gereist und findet: In den schönsten Städten Europas geht es so entspannt zu wie selten zuvor.