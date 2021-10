Schön, aber anstrengend: Derzeit wird in den steilen Weinbergen oberhalb von Terlan der Weißburgunder geerntet.

Über ein Jahrhundert lebten zwei Weinkellereien aus benachbarten südtiroler Orten in inniger Rivalität. Dann kam der Zusammenschluss. Wie zwei verfeindete Weinkellereien zueinander fanden.

Von Helmut Luther

Steht man auf dem erhöhten Platz vor der Weinkellerei Terlan, ragt rechts unten in der Mitte des gleichnamigen Dorfes fast in Greifweite der imposante, aus braunrötlichem Porphyr erbaute Turm der Pfarrkirche empor. Im Hintergrund, auf der anderen Etschseite, spitzt eher unscheinbar der weiß getünchte Kirchturm von Andrian aus der dunstverhangenen Talsohle. Zwei benachbarte Dörfer, einander in inniger Rivalität verbunden, mit Südtirols ältesten Genossenschaftskellereien, beide im Jahr 1893 gegründet; wobei das kleinere Andrian die Nase um einige Monate vorn hatte. Hier spielen Überlegungen, wer den größeren Kirchturm, die größeren Obstwiesen oder Weinäcker besitzt, eine nicht unwichtige Rolle.