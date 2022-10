Urlaub in Franken:Quer durch die Weinterrassen

Urlaub in Franken

Mit seinen weitläufigen Weinterrassen ist der Julius-Echter-Berg in Iphofen ein Herzstück des fränkischen Weinbaus, wo man nicht nur hindurchwandern, sondern auch einen historischen Weinberg besichtigen kann.

Viel mehr als Bocksbeutel: In Franken arbeiten junge Winzer mit neuen Weinen und nachhaltigen Anbaumethoden, die dem Klimawandel trotzen können. Das alles lässt sich wandernd am besten erleben.

Von Tim Uhlendorf, Iphofen

Erntezeit in Unterfranken. Die Sonne scheint auf die grünen Rebstöcke. Ein schwacher, kühler Wind zieht durch ihre Reihen, in denen Männer und Frauen mit großen Tonnen auf dem Rücken im steilen Südhang stehen. Mit wenigen Handgriffen ernten sie die reifen Trauben - die Handlese erregt die Aufmerksamkeit der Wanderer, die unterwegs sind zum niedrigen Gipfel des Julius-Echter-Bergs, von wo aus man auf andere Hügel mit Reben am Hang blickt.