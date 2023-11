Städtereise in Deutschland

So gut sichtbar war die Alten Synagoge jahrhundertelang nicht: Die Fassade mit dem Rosettenfenster war zugebaut, die Bedeutung des Gebäudes in Vergessenheit geraten.

Von Eva Dignös

Es wäre jetzt eigentlich Zeit, sagt Maria Stürzebecher, für einen neuen Schatz. Und dass sie am liebsten gleich aufspringen und mit der Suche anfangen würde, ist unüberhörbar. Die Kunsthistorikerin ist eine der beiden Beauftragten für das Unesco-Welterbe in Erfurt. Im September hat die Stadt diesen Titel für ihre mittelalterlichen jüdischen Stätten verliehen bekommen. Krimispannend verlief die Entdeckung der nun als Orte von besonderer Bedeutung für die Weltgemeinschaft geadelten Funde, das Ergebnis akribischer Suche und wundersamer Glücksfälle - da würde man tatsächlich nur zu gern noch eine Fortsetzung hören. Und Maria Stürzebecher weiß auch schon, wo sie weitersuchen will.