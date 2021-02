Von Cornelius Pollmer

Wer alleine wandern geht, der gerät unter Verdacht. Job verloren, Partner fort, sonstige Sinnkrisen - irgendwas muss ja los sein, sonst wäre man das selbst nicht, also los, in diesem Fall mit der Regionalbahn Richtung Osterode, Niedersachsen. Ein bisschen was ist ja auch los, aber erzählte man das im sogenannten Vorfeld der Reise, dann hätte man gleich das nächste Gespräch am Hals.