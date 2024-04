Von Rudolf von Bitter

Der Name ist beeindruckend: Cordon bleu, blaues Band, das ist für Sieger, das geht über Essen deutlich hinaus. Als Speise müsste das also die Höhe kulinarischen Genusses benennen, denn auf anderen Gebieten gilt das Blaue Band als Auszeichnung erbrachter Höchstleistungen, etwa einst bei den Rallyes der Tee- und Weizensegler zwischen Europa und Amerika, bei denen Wetten liefen, wer die Strecke am schnellsten schaffte. Beim Deutschen Dressur-Derby gibt es ein Blaues Band zur Siegerehrung, beim Galopp-Derby in Hamburg ebenfalls.