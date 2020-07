Abends dicht an dicht am Buffet, und zum Pool geht es nur am Türsteher vorbei, damit es nicht zu voll wird? In Coronazeiten denken selbst eingefleischte Hotelurlauber über Ferien auf dem Campingplatz nach. In der Hoffnung, dort besser Abstand halten zu können und im eigenen Zelt oder Campervan weniger Ansteckungsrisiken ausgesetzt zu sein. Doch so mancher Einsteiger, der aufbrach mit der Idee eines lauschigen Zeltplatzes an einem idyllischen See, findet sich frustriert eingequetscht beim Wohnmobil-Tetris wieder und sieht Vorzelte statt Flora und Fauna. Wie sich Wunsch und Wirklichkeit am besten in Einklang bringen lassen, erzählen vier erfahrene Camperinnen.