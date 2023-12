Es gibt sie, doch man sieht sie selten. 184 Wolfsrudel streifen den jüngsten Zahlen zufolge durchs Land, die meisten davon in Ostdeutschland. Wenn es von ihnen Spuren zu sehen gibt, dann meist in Form gerissener Weidetiere. Weshalb die Rückkehr des lange ausgestorbenen Wolfs nach Deutschland vor allem Landwirte und Weidetierhalter aufbringt. Friedliche Koexistenz jedenfalls sieht anders aus. Und sie könnte noch weniger friedlich werden. Denn die Umweltminister von Bund und Ländern haben sich bei einer Konferenz in Münster am Freitag auf neue Regeln für den Umgang mit dem Wolf geeinigt. Danach wird es leichter möglich sein, Wölfe abzuschießen; jedenfalls in Gegenden, in denen sie häufiger Weidetiere reißen.