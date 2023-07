Gilt in Brüssel als "kleiner Diktator": Viktor Orbán will die EU von innen heraus verändern.

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Am Samstag ist es wieder so weit: Viktor Orbán hält seine alljährliche Rede im siebenbürgischen Băile Tuşnad (ungarisch: Tusnádfürdő), und die ungarischen Medien trommeln vor dem großen Auftritt bereits gewaltig. Die Regierungspartei Fidesz nutzt die Sommerakademie in Rumänien, wo Teile der ungarischen Minderheit leben, jeden Juli für ein Schaulaufen der gesamten Parteiprominenz, und der Ministerpräsident wiederum nutzt seine Auftritte in Tusnádfürdő für deftige Provokationen, die sicherstellen, dass er auch im Ausland gehört wird.

Längst in die Geschichte eingegangen ist etwa Orbáns Rede aus dem Jahr 2014 in Tusnádfürdő, als er die "illiberale Demokratie" als Regierungsform für Ungarn ausrief. Im vergangenen Jahr machte er Schlagzeilen mit einer rassistischen Attacke gegen den "Post-Westen", in dem sich durch die Zuwanderung von Migranten bedauerlicherweise Europäer mit Nicht-Europäern vermischten. In Mitteleuropa hingegen, so seine Lesart, würden sich nur europäische Völker miteinander vermischen. Deshalb "sind wir keine Gemischtrassigen".

Orbán inszeniert sich als Friedensfreund

In diesem Jahr soll es um die "Zeit des Friedens" gehen, mithin um die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Allerdings dürfte es selbst für den zunehmend populären Agent Provocateur der europaskeptischen Rechten schwer sein, zu toppen, was er zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits gesagt hatte: Wladimir Putin sei für ihn "kein Kriegsverbrecher" und die Ukraine "kein souveränes Land" mehr (Bild-Zeitung); es seien "die Westler", welche "die Fortsetzung dieses Krieg" wollten (Radio Kossuth). Orbán inszeniert sich, kalkuliert und auf den Langzeiteffekt setzend, seit Längerem als Stimme der sogenannten Friedensfreunde; seiner Ansicht nach würde ein Waffenstillstand, ein Ende des Krieges "am nächsten Morgen eintreten", wenn "die Vereinigten Staaten sagen würden", sie wollten Frieden.

Seit der einstige Liberale Viktor Orbán 2010 zum zweiten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und in Windeseile die Verfassung, die Medienlandschaft, die Justiz, das Wahlsystem zum eigenen Nutzen umkrempelte, hat sich sein Image stetig gewandelt: Anfangs wurde der Mann aus Budapest in Brüssel und Europas Hauptstädten skeptisch beäugt, sogar belächelt, weil er seinen fortgesetzten Demokratieabbau mit einer erklärten Mission und so selbstbewusst betrieb, wie es in der EU bis dato unbekannt war. Seine Behauptung, Fidesz sei Vorreiter einer neuen Zeit, eines neuen Nationalismus, eines weißen, christlichen Traditionalismus wirkte skurril, aus der Zeit gefallen.

Für Meloni ist er ein "Role Model"

Die EU setzte seiner skrupellosen Machtpolitik wie seinem aufgefeilten Korruptionssystem anfangs nicht viel mehr entgegen als Verwunderung, dann Verärgerung, begleitet von Dutzenden Gerichts- und Vertragsverletzungsverfahren. Aber Orbán war gekommen, um zu bleiben. Und um die EU, wie er immer wieder angedroht hat, von innen heraus zu verändern - hin zu der nur mehr horizontalen EU-Integration eines "Ungarn zuerst"-Ansatzes und der interessengeleiteten Kooperation von Nationalstaaten. In Brüssel gilt er mit seinen Querschüssen, Vetos und Alleingängen als Außenseiter, als "kleiner Diktator" (Jean-Claude Juncker) und als weitgehend isoliert. Ein Rechtsstaatsverfahren hat zum Einfrieren von Milliardenzahlungen geführt. Ein Artikel-7-Verfahren zur Suspendierung der EU-Mitgliedschaft läuft seit Jahren, allerdings ohne Erfolg. Das ebenfalls betroffene Polen blockiert.

Detailansicht öffnen Viktor Orbán und die Georgia Meloni beim Nato-Gipfel im Juli in Vilnius: Die italienische Ministerpräsidenten sieht ihren ungarischen Amtskollegen als "Role Model". (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Aber die Zeit spielt Orbán in die Hände: Die Flüchtlingskrise, die russische Aggression gegen Ungarns Nachbarn Ukraine, der Aufstieg der Rechten in weiten Teilen Europas, unter anderem auch in Deutschland, verschafften ihm Raum zum Manövrieren, zum Paradieren. Alte Partner wie Janez Janša in Slowenien oder Andrej Babiš in Tschechien mögen abgewählt worden sein. Aber neue kommen hinzu. Georgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin und Chefin der postfaschistischen Fratelli d'Italia, nannte ihn in der regierungsnahen Zeitung Magyar Nemzet ein "Role Model", Herbert Kickl, Chef der in Teilen rechtsextremen FPÖ in Österreich, tut das ebenfalls.

US-Republikaner nehmen Ungarn zum Vorbild

Österreich kooperiert in der Migrationsfrage demonstrativ mit Ungarn, weil die EU zu wenig gegen das "kaputte Asylsystem" tue, so Kanzler Karl Nehammer. Orbán wiederum hat auf dem Balkan ein Netzwerk aufgebaut, zu dessen Protagonisten der autoritäre serbische Präsident Aleksandar Vučić und der bosnische Serbenführer Milorad Dodik gehören, der an der Abspaltung der Republika Srpska arbeitet. Die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik folgert in einer Analyse mit dem Titel "Ungarn, ein Anti-Rollenmodell für eine erfolgreiche EU-Integration?", diese politische Freundschaft basiere auf "einer ähnlichen Weltsicht und dem gleichgelagerten Interesse, in ihren jeweiligen Ländern die Kontrolle zu behalten". Ungarn sei für Politiker des Westbalkans ein "alternatives Modell", an dessen Verbreitung Brüssel wenig Interesse habe.

Aber die Liste der Adoranten für den Mann aus dem kleinen Land mit dem großen Ego reicht weit über Europa hinaus. Die US-Republikaner etwa beobachten seit Jahren interessiert, wie der Ungar Institutionen im Land ungehemmt aushebelt, entmachtet oder strategisch mit eigenen Leuten besetzt. Die Washington Post erläutert unter dem Titel "Die Orbánisierung von Amerika" schaudernd, warum Trumpisten ihn loben: Er führe "Ungarn in die richtige, rechte Richtung", so die rechtsextreme, Verschwörungstheorien zuneigende Abgeordnete Marjorie Taylor-Greene, seine Anti-LGBTQ-Gesetzgebung etwa sei vorbildhaft.

Der Publizist Paul Lendvai nennt ihn daher einen "Mann der Gegenwart". Es gebe begabte und unbegabte Böse, und Orbán sei ein "hochbegabter Böser", der in Ungarn machen könne, was er wolle. Lendvai sieht in Machtfülle und Selbstbedienungssystem ein "Versagen des Westens", der diesen "Sieg des Zynismus" viel zu spät zu bekämpfen begonnen habe. Orbán gebe sein "gestohlenes Geld" für eine "ideologische Außenpolitik aus", lasse ausländische Medien aufkaufen und ausländische Bewunderer einladen. Das US-Journal Foreign Policy hat das mit Blick auf die USA zusammengetragen: "Viktor Orbán hat Millionen Dollar in eine Soft-Power-Strategie investiert, um konservative amerikanische Denker anzuziehen."

Mittlerweile ist er der dienstälteste Regierungschef in der EU. Ein strongman, ein Vorbild für die erstarkende, nationalistische Rechte, für selbsternannte Systemfeinde. Rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien gilt Ungarn als "Playbook", als Vorlage für einen Systemumbau von innen, für die Übernahme des Staates mit legalen Mitteln: Das subjektive Freiheitsgefühl der großen Mehrheit wird kaum angetastet, während gleichzeitig demokratische Mitwirkungs- und Minderheitenrechte ausgehöhlt werden.

Im Laufe der vergangenen Jahre hat der Ungar, wie die US-amerikanische Rechts- und Politikwissenschaftlerin Kim Scheppele im Journal of Democracy eindrucksvoll nachweist, das Wahlsystem durch eine Änderung des Abstimmungssystems, einen Neuzuschnitt der Wahlkreise, die Manipulation von Parteilisten, die Ausgabe von Pässen an Minderheiten, die Vereinnahmung neuer und die Ausgrenzung kritischer Wähler sowie die Entmachtung der Opposition so umgebaut, dass er Wahlen praktisch nicht mehr verlieren kann. In "How Viktor Orbán wins" beschreibt die Wissenschaftlerin von der Universität Princeton, eine der renommiertesten Ungarn-Kennerinnen weltweit, wie er von Legislatur- zu Legislaturperiode immer weniger Stimmen bei Wahlen erringen musste, um eine höhere Zahl von Parlamentssitzen und damit eine verfassungsändernde Mehrheit zu behalten. Selbst die Zusammenarbeit der versammelten Oppositionsparteien reichte 2022 nicht aus, um ihn zu besiegen, Fidesz verbuchte einen Erdrutschsieg.

Innenpolitisch läuft es dennoch nicht gut: Die Inflation liegt bei mehr als 20 Prozent, Lehrer, Studenten und Schüler gehen seit Monaten gegen die Regierung auf die Straße, die ausbleibenden Gelder aus Brüssel haben ein tiefes Loch in den Staatshaushalt gerissen. Unlängst wies Orbán seinen Finanzminister an, zu prüfen, wo Subventionen und Sozialausgaben gekürzt werden könnten; bisher war das tabu. Der ungarische Historiker Krisztián Ungváry stellt gleichwohl fest, der ungarische Ministerpräsident möge in der EU zwar politisch weitgehend isoliert sein - aber das wirke sich nicht auf seine Machtposition im Land aus. Die Opposition sei paralysiert, zudem würden ihr gerade wegen Wahlkampfgeldern aus dem Ausland von den Finanzbehörden hohe Strafen auferlegt und damit die finanziellen Mittel entzogen. "Orbán will zeigen, dass es zu ihm keine Alternative gibt. Das tut er weniger mit Inhalten als damit, dass er die Gegenseite als Negativbeispiel hinstellt und langfristig ihr Image zerstört", so Ungváry.