Busse und Bahnen stehen seit den Morgenstunden in zahlreichen deutschen Städten und Regionen still. Betroffen sind zum Beispiel die Region Hannover, Magdeburg, Kiel und Erfurt. Auch in München, Konstanz und Freiburg legen Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) die Arbeit nieder. Die Betriebe riefen ihre Kunden auf, am Dienstagmorgen auf nicht erforderliche Fahrten zu verzichten und auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

In der Bundeshauptstadt Berlin streiken nicht nur die Verkehrsbetriebe BVG. Mit Beginn der Frühschicht rief auch die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte der Charité und des Vivantes-Klinikums zu einem zweitägigen Warnstreik für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen auf.

Die Streikbereitschaft an vielen Stationen der Kliniken sei groß, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Daher werde es dort vielfach nur eingeschränkten Betrieb mit weniger Personal als üblich geben. Denkbar sei zudem, dass nicht lebensnotwendige Operationen verschoben werden müssten. Das Wohl der Patienten solle aber durch den Arbeitskampf keinesfalls gefährdet werden.

In Hamburg sind nach der Stadtreinigung, den Kitas und Krankenhäusern nun auch die Mitarbeiter der Nahverkehrsbetriebe in den Warnstreik getreten. Mit Betriebsbeginn am frühen Dienstagmorgen haben Angestellte der Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg die Arbeit niedergelegt.

In Mecklenburg-Vorpommern sind Schüler mit langem Schulweg wegen des Warnstreiks am Dienstag sogar vom Unterricht befreit, wenn ihr Bus oder ihre Straßenbahn nicht fährt. Verdi hat zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87 000 Beschäftigte 130 Betrieben des ÖPNV durchzusetzen.

Arbeitgeber lehnen einheitliche Regelung ab - bislang

Die Gewerkschaft fordert für die Arbeitnehmer unter anderem ein 13. Monatsgehalt, eine Erhöhung der Zulagen für besonders belastende Dienste und Schichten sowie 30 Urlaubstage für alle als Standard.

Die Arbeitgeber stünden demnach einer solchen einheitlichen Regelung bislang ablehnend gegenüber. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) lehnen eigenen Angaben zufolge die Aufnahme von bundesweiten Verhandlungen bei gleichzeitigen Tarifrunden auf Landesebene ab.

Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.