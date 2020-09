Von Kassian Stroh

Keine U-Bahnen, nur wenige Tram-Linien und deutlich weniger Busse als normal: Wegen eines großen Warnstreiks ist der öffentliche Nahverkehr in München an diesem Dienstagmorgen schwer beeinträchtigt. Seit 3.30 Uhr sind alle Fahrerinnen und Fahrer der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) dazu aufgerufen, nicht zur Arbeit zu erscheinen. Der Streik dauert bis 18 Uhr - und klar ist: Bis dahin wird keine einzige U-Bahn fahren. Bei Bus und Tram hängt das davon ab, wie viele Fahrer sich dem Streikaufruf anschließen. Nicht betroffen ist die Münchner S-Bahn, die von der Deutschen Bahn betrieben wird.

U-Bahn

Die Befürchtung der MVG ist: Sollte sie einzelne U-Bahnen aufs Gleis schicken, könnten viele Menschen versucht sein, doch in einen der U-Bahnhöfe zu gehen - in der Hoffnung, dort einen Zug zu erwischen. Und dann entstünde auf den Bahnsteigen ein gefährliches Gedrängel. Diese bleiben daher bis 18 Uhr abgesperrt.

Bus

Noch die besten Chancen hat an diesem Dienstag, wer mit einem Bus fahren will. Gegen halb acht Uhr morgens meldete die MVG: Auf den meisten Linien gebe es derzeit zumindest einen 20-Minuten-Takt, keinen Betrieb aber auf den Linien 147 und 165. Ein Sprecher sagte am Morgen, etwa die Hälfte aller Busse seien im Einsatz. Denn im Auftrag der MVG fahren auch private Busunternehmen durch München, und deren Fahrer sind nicht zum Warnstreik aufgerufen.

Tram

Bei den Trambahnen hingegen wird das Angebot den ganzen Dienstag über weit dünner sein: Hier könnten "voraussichtlich nur einzelne Fahrzeuge ausrücken", teilte die MVG mit. Und auf welchen Linien, das entscheide man je nachdem, wie viele Züge einsatzbereit seien. Am frühen Morgen fuhr noch keine einzige, dann wurde die Linie 19 zwischen Pasing und Berg am Laim in Betrieb genommen. Es folgen bis gegen acht Uhr die Bahnen der Linien 16 und 17, die zwischen Nymphenburg und Bogenhausen verkehren, sowie die Linie 27 vom Norden (Petuelring) bis zum Sendlinger Tor. Alle diese Tram-Linien werden nur im 20-Minuten-Takt bedient.

Insgesamt müsse man bei U-Bahn, Bus und Tram mit "massiven Einschränkungen, Engpässen und Überlastungen" rechnen, warnte die MVG die Münchner vor. Der Warnstreik dürfte diesmal heftiger ausfallen als vergleichbare Arbeitsniederlegungen in der Vergangenheit. Denn die Fahrerinnen und Fahrer in München werden bislang nach zwei verschiedenen Tarifverträgen bezahlt. Bei früheren Auseinandersetzungen ging es immer nur um einen, also konnte auch immer nur ein Teil des Personals streiken. Der Rest fuhr, so dass die MVG immer einen Gutteil des Angebots aufrechterhalten konnte. Das ist diesmal anders.

Der Hintergrund des Streiks

Für die Fahrerinnen und Fahrer der MVG gibt es einen Haustarifvertrag. Ein Teil der Münchner Fahrer ist aber noch bei den Stadtwerken angestellt, der Muttergesellschaft der MVG; für sie gilt der (tendenziell bessere) bayernweite Tarifvertrag für den öffentlichen Nahverkehr. Beide Verträge sind Ende Juni ausgelaufen und werden derzeit neu verhandelt. Die Gewerkschaften, insbesondere Verdi, fordern mehr Geld, als die Arbeitgeber - darunter auch die MVG - zu zahlen bereit sind. Wegen der hohen Einnahmeausfälle infolge der Corona-Krise gebe es da kaum Spielraum, argumentiert die MVG.

Darüber hinaus geht es beim Streik um einen dritten Tarifvertrag, den es noch gar nicht gibt: Die Gewerkschaften versuchen nämlich, einen bundesweit gültigen Rahmentarifvertrag für den Nahverkehr abzuschließen. Mit diesem Ansinnen sind sie bisher gescheitert, die deutschlandweiten Warnstreiks an diesem Dienstag sollen da ein Druckmittel sein. Bei der MVG wiederum hält man das für unverhältnismäßig, da all das, was Verdi für einen bundesweiten Vertrag fordere, in Bayern und München längst schon vereinbart sei.

Detailansicht öffnen Viel los ist am Dienstagmorgen auf den Münchner Straßen, insbesondere auf dem Mittleren Ring. (Foto: Robert Haas)

Weitere Informationen

Die aktuelle Betriebslage findet sich auch auf der Internetseite der MVG, in der App MVG Fahrinfo, auf Twitter oder auf der Facebookseite der MVG.

Wo noch gestreikt wird

In Bayern will Verdi heute in insgesamt elf Städten den Nahverkehr bestreiken. Neben München sind das Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Landshut, Fürth, Coburg, Bamberg, Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt. "In Augsburg fährt so gut wie gar nichts", sagte ein Sprecher der dortigen Stadtwerke am Morgen. In Regensburg wird nach Angaben der Stadtwerke der Busverkehr komplett lahmgelegt. In Nürnberg fahren statt Straßen- und U-Bahnen Busse entlang des Nachtliniennetzes.