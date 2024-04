In den vergangenen Jahren wurde in vielen US-Bundesstaaten das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch eingeschränkt oder Abbrüche wurden sogar fast vollständig verboten. Möglich wurde das durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA im Jahr 2022, mit dem das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt wurde. Für diese Entscheidung war wiederum maßgeblich der damalige Präsident Donald Trump verantwortlich, der in seiner Amtszeit den Supreme Court mit mehrheitlich konservativen Richtern besetzt hat.