Donald Trump hat jetzt bestätigt, dass er 9500 Angehörige der US-Streitkräfte aus Deutschland abziehen will, weil Berlin ein "säumiger Zahler" sei und der Nato Geld schulde. Nun haben Berlin und Washington schon in normalen, also in Vor-Trump-Zeiten, das Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, unterschiedlich interpretiert, auch weil die Definition dessen, was "Verteidigungsausgaben" sind, unterschiedlich ist. Eigentlich aber spielt das im Streit über den Atlantik nicht die zentrale Rolle.