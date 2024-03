Donald Trump darf an diesem Dienstag an den Vorwahlen in Colorado teilnehmen: Das hat der Supreme Court der Vereinigten Staaten am Montag in einem Urteil festgehalten. Zu dem Resultat gelangten die neun Richter einstimmig, ein Zeichen dafür, wie sehr ihnen daran gelegen war, eine deutliche Entscheidung zu fällen in einer politisch delikaten Angelegenheit. Ganz gelang dies aber nicht: Die vier Richterinnen, eine konservative und drei liberale, unterstützen nur den Grundsatz des Urteils, kritisieren ihre männlichen Kollegen aber, Trump und seine Helfer unnötigerweise zu schützen.

In einem Eilverfahren hat das Oberste Gericht noch rechtzeitig vor dem Super Tuesday, dem Vorwahltag in Colorado, sein Urteil gefällt. Eine Gruppe von Stimmberechtigten hatte von den lokalen Gerichten verlangt, Trump von den Wahllisten zu streichen. Sie argumentierten, er habe beim Sturm auf das US-Kapitol einen Aufstand angezettelt. Er müsse darum disqualifiziert werden, basierend auf dem 14. Verfassungszusatz. Dieser entstand nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg und schließt Aufständische von Ämtern aus. In Colorado drangen die Kläger damit durch.

Es drohe ein Flickwerk, schreibt das Gericht

Der Supreme Court hält nun aber einstimmig fest, dass die Gliedstaaten nicht dazu befugt sind, Kandidaten für Ämter auf Bundesebene aufgrund des betreffenden Absatzes im 14. Verfassungszusatz von Wahllisten zu streichen. Entscheide jeder Gliedstaat selber, jeder mit eigenen Verfahren und eigenen Regeln, dann drohe ein Flickwerk. "Das Resultat wäre möglicherweise, dass ein und derselbe Kandidat in einigen Staaten als unwählbar beurteilt würde, jedoch nicht in anderen Staaten, alles auf der Basis desselben Verhaltens", schreibt das Gericht. Das sei nicht vereinbar mit dem Prinzip, dass "der Präsident alle Stimmberechtigten der Nation vertritt".

Das Oberste Gericht sieht überdies die Gefahr einer akuten Störung des Rechtsstaats, falls ein solches Verfahren erst nach dem Wahltermin beginne: "Nichts in der Verfassung verlangt, dass wir ein solches Chaos erdulden müssen, das jederzeit oder sogar mehrmals eintreten könnte, bis zur Amtseinsetzung und vielleicht sogar darüber hinaus."

Soweit waren sich die fünf Männer und die vier Frauen am Supreme Court einig. Die Männer entschieden darüber hinaus, dass der Sezessionistenpassus nur anwendbar sei, wenn der US-Kongress das Verfahren in einem Gesetz regle. Damit sind Trump und seine Helfer faktisch davor geschützt, dass der Artikel überhaupt noch auf sie angewandt wird. Die Republikaner halten die Mehrheit im Repräsentantenhaus und können damit Gesetzesprojekte verhindern.

Die drei Liberalen gehen mit ihren Kollegen hart ins Gericht

Selbst für den Fall, dass Trump Präsident werden, die Demokraten aber in beiden Kongresskammern die Mehrheit holen sollten, wären er und seine Helfer aus dem Schneider. In diesem Szenario hätten die Demokraten im Kongress versuchen können, Trump die Amtseinsetzung zu verweigern. Nach dem jüngsten Urteil des Supreme Courts ist dieser Weg nun versperrt, ein Gesetz könnte Trump als Präsident mit dem Veto verhindern.

Die drei Liberalen Sonia Sotomayor, Elena Kagan und Ketanji Brown Jackson gehen in einer Minderheitsmeinung hart ins Gericht mit den Kollegen, deren Begründung "schwer zu verstehen" sei. "Die Mehrheit versucht, alle mutmaßlichen Aufständischen zu schützen vor zukünftigen Prozessen, wenn sie ein Amt auf Bundesebene halten", schreiben sie. Sie ziehen Parallelen zum Jahr 2000, als das Oberste Gericht das Amt George W. Bush zuschanzte, als dieser mit Al Gore über die Nachzählung in Florida stritt.

Der Supreme Court hat Trump den zweiten wichtigen Sieg innerhalb weniger Tage beschert. Erst am vergangenen Mittwoch hatte er einen zweiten Fall angenommen, der den Favoriten der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur betrifft. Trump macht Immunität geltend für alles, was er in seiner Amtszeit getan hatte, um einen Strafprozess wegen des 6. Januars 2021 zu verhindern. Inhaltlich dürfte Trump einen schwierigen Stand haben. Aber er gewinnt wertvolle Zeit, weil das Gericht erst auf Ende April eine Anhörung angesetzt hat. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Strafprozess nicht mehr vor dem Wahltag in ein Urteil mündet - und Trump im Fall eines Wahlsiegs die Verfahren sabotieren könnte.