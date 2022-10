Von Christian Zaschke

Selbst für die stets turbulente Kampagne des republikanischen Senatskandidaten Herschel Walker ist dies eine außergewöhnliche Woche. Walker ist ein ehemaliger American-Football-Profi, der in knapp fünf Wochen für den US-Bundesstaat Georgia in den Senat in Washington D.C. gewählt werden möchte. Er verfügt zwar über keinerlei politische Erfahrung, aber dafür präsentiert er sich als gläubiger Christ und entschiedener Abtreibungsgegner. Abtreibung, sagte Walker mehrmals, sei Mord. Das kommt gerade bei den Evangelikalen in Georgia gut an.

Anfang der Woche hat die - eher den Liberalen zuneigende - Nachrichten-Website The Daily Beast einen Text veröffentlicht, der ziemlichen Wirbel auslöste. In dem Artikel heißt es, Walker habe 2009 seiner damaligen Freundin eine Abtreibung bezahlt. Die besagte Frau, die anonym bleiben möchte, legte der Website eine Quittung vor, sowie eine Karte mit Genesungswünschen und einen Scheck von Walker. Dieser sagte daraufhin, er kenne die Frau nicht, es handele sich um eine Lüge, er werde umgehend Klage wegen Verleumdung einreichen.

Davon hat er bisher allerdings abgesehen. Was es mit dem Scheck auf sich habe, wurde er gefragt. Er gebe dauernd Leuten Geld, weil er oft Gutes tue, sagte er. Am späteren Mittwoch hat die Frau nun gesagt, Walker habe nicht nur seinerzeit die Abtreibung bezahlt. Sie habe zudem ein Kind mit ihm. Das lässt seine Aussage, er wisse nicht, um wen es sich handele, in neuem Licht erscheinen.

Bereits am Dienstag hatte das Magazin Politico unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen berichtet, dass Walkers Kampagnenteam schon länger von der bezahlten Abtreibung gewusst habe. Man habe gehofft, dass die Sache nicht vor der Wahl herauskommen würde.

Am gleichen Tag meldete sich Walkers Sohn Christian zu Wort und teilte mit, er habe genug von den Lügen seines Vaters. Walker und Christians Mutter Cindy Grossmann wurden 2002 geschieden. Grossman hatte die Scheidung 2001 beantragt, mit dem Hinweis auf "körperlich gewalttätiges und extrem bedrohendes Verhalten". Nach der Scheidung sagte sie, Walker habe ihr während der Ehe einmal eine Pistole an den Kopf gehalten und gedroht, ihr "das verdammte Hirn rauszublasen".

Christian Walker sagte in dieser Woche, man habe nach der Scheidung mehrmals umziehen müssen, um dem gewalttätigen Vater zu entkommen. Auf Twitter schrieb er: "Wie kannst du es wagen zu lügen und so zu tun, als wärest du ein moralischer, christlicher, aufrechter Mann. Du hast ein Leben gelebt, in dem du Leben von anderen zerstört hast." Herschel Walker antwortete, er liebe seinen Sohn, was auch immer geschehe.

Manche der Persönlichkeiten in ihm hätten gut und freundlich gehandelt, andere bösartig

Dass er die Abtreibung bezahlt hat, bestreitet er. Nicht aber die häusliche Gewalt. Er führt diese auf eine Persönlichkeitsstörung zurück. In einem 2008 erschienen Buch erläutert er, teilweise hätten ein Dutzend Persönlichkeiten in ihm gewohnt. Manche hätten gut und freundlich gehandelt, andere bösartig. An letztere habe er so gut wie keine Erinnerung. Mittlerweile sei das unter Kontrolle.

Walker ist in den vergangenen Wochen öfter beim Lügen erwischt worden. Er übertrieb die Zahl seiner Angestellten massiv, und dass er, obwohl angeblich tiefgläubig, drei weitere Kinder mit drei weiteren Frauen gezeugt hat, gab er erst kürzlich nach Berichten in Nachrichtenmedien zu. Am Mittwoch ging er in die Offensive, auf dem republikanischen Haussender Fox News. "Ich bin ein Sünder", sagte er, "wir alle sündigen vor der Größe Gottes." Doch wenn andere versuchten, seine Vergangenheit gegen ihn zu verwenden, gebe ihm das nur noch mehr Kraft. Denn: "Ich bin erlöst."

Der Sitz in Georgia ist für die Republikaner von eminenter Bedeutung, wenn sie bei den Kongresswahlen Anfang November eine Chance haben wollen, die Mehrheit im Senat zurückzuerobern. Sie können es sich daher schlicht nicht erlauben, Walker jetzt fallen zu lassen, weshalb sie die Reihen umso fester schließen.

Umgehend eilte also der ehemalige Präsident Donald Trump zu Hilfe. Walker werde von den "Fake News" und den Demokraten verleumdet und schlechtgemacht. Dass es sich vielmehr um seine Ex-Frau, seine Ex-Freundin und seinen Sohn handelt, die Vorwürfe erheben, erwähnte Trump nicht. Er teilte mit: "Sie versuchen, einen Mann zu zerstören, vor dem wahre Größe in der Zukunft liegt, so wie er athletische Größe in der Vergangenheit hatte."

Walker sei der wichtigste republikanische Kandidat für den Senat im ganzen Land

Newt Gingrich, ehemals Sprecher des Repräsentantenhauses, sagte, Walker sei der wichtigste republikanische Kandidat für den Senat im ganzen Land. Er werde die Kammer verändern, mit seiner Präsenz, mit seinem Selbstbewusstsein und seiner tiefen Verbindung zu Christus. Gingrich fügte an: "Er ist durch eine lange, harte Zeit gegangen. Er hat im Football viele Gehirnerschütterungen erlitten."

In diesem Wahlkampf in Georgia wird beispielhaft deutlich, dass moralische Erwägungen bei Trumps Republikanern kaum noch eine Rolle spielen. Dass es ein Widerspruch in sich sein könnte, einen Abtreibungsgegner zu wählen, der womöglich selbst für eine bezahlt hat? Es war die konservative Moderatorin Dana Loesch, die in ihrem Podcast die republikanische Strategie unverblümt aussprach. Es sei ihr vollkommen egal, was Herschel getan habe, sagte sie. Denn: "Ich will die Kontrolle im Senat."

In den Umfragen liegt derzeit kein Kandidat eindeutig in Führung. Walkers Vorteil besteht darin, dass er sich wohl trotz allem auf die evangelikalen Christen verlassen kann, die in Georgia unbeirrt republikanisch wählen. Sein Gegenkandidat heißt Raphael Warnock. Der ist übrigens christlicher Pastor. Aber eben auch Demokrat.