Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wendet sich im Streit über die Auswertung von bei ihm in Florida beschlagnahmter Geheimdokumente an das Oberste Gericht des Landes.

Von Christian Zaschke

Donald Trump ist derzeit in Klagelaune. Das ist der ehemalige US-Präsident prinzipiell immer, aber derzeit äußert es sich nicht bloß in Worten, sondern darin, dass er aktiv vor Gericht zieht. Anfang der Woche hatte Trump den Sender CNN wegen angeblicher Verleumdung auf 475 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Am Dienstag zog er vor den Supreme Court, um zu verhindern, dass das Justizministerium als streng geheim klassifizierte Dokumente auswerten kann, die das FBI vor knapp zwei Monaten in seinem Golfklub Mar-a-Lago in Florida beschlagnahmt hatte.

Der CNN-Fall ist trotz der enormen Summe, die im Raum steht, nicht weiter ernst zu nehmen. Trump hat in der Vergangenheit immer wieder Klagen gegen Medien angestrengt, von denen er sich schlecht behandelt fühlte. Die Pressefreiheit ist in den USA sehr weitreichend geschützt, weshalb diese Klagen üblicherweise ins Leere laufen. Trump nutzt sie vor allem als Mittel der Abschreckung und der Einschüchterung. In der Klage gegen CNN heißt es unter anderem, die Berichterstattung des Senders habe ihm "Schmerz, Demütigung und seelische Qualen" bereitet. Daher stehe ihm knapp eine halbe Milliarde Dollar zu.

Die Klage am Supreme Court ist etwas komplexer. Anfang August hatte das FBI 11 000 Dokumente in Trumps Golfklub beschlagnahmt, darunter geheime Unterlagen, die er nach dem Ende seiner Präsidentschaft ans Nationalarchiv hätte übergeben müssen. Trotz mehrmaliger Aufforderung der Behörden weigerte sich Trump, beziehungsweise: Er rückte nur einen Teil der Dokumente heraus. Möglicherweise hat er sich dadurch strafbar gemacht, unter anderem könnte er gegen ein Spionagegesetz verstoßen haben.

Ein Gericht in Florida entschied, die Unterlagen müssten zunächst von einem neutralen Prüfer durchgesehen werden. Das Justizministerium dürfe während dieser Phase der Prüfung nicht ermitteln. Das war ganz in Trumps Sinne. Die Entscheidung wurde in juristischen Kreisen mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Die Richterin, die sie getroffen hatte, war von Trump während seiner Präsidentschaft eingesetzt worden.

Erwartungsgemäß hob ein Berufungsgericht in Atlanta diese Entscheidung auf. Zwar werde ein neutraler Prüfer eingesetzt, ein sogenannter Special Master, das Justizministerium dürfe aber weiterhin ermitteln und habe weiterhin Zugriff auf die 100 geheimsten Dokumente. Trumps Anwälte argumentieren nun, das Berufungsgericht sei gar nicht zuständig gewesen. Deshalb solle der Oberste Gerichtshof entscheiden. Noch ist allerdings nicht einmal klar, ob der Supreme Court den Fall überhaupt annimmt.

Der 76 Jahre alte Trump hat im Laufe seines langen Berufslebens Dutzende Prozesse ohne nennenswerten Schaden überstanden. Dass er unbefugt Dokumente aus dem Weißen Haus entfernt hat, könnte allerdings tatsächlich Konsequenzen für ihn haben. Sein Kalkül ist offenbar, dass die ultrakonservative Mehrheit am Supreme Court die Sache in seinem Sinne regeln könnte.

Detailansicht öffnen Das Gebäude des Supreme Court in Washington, DC. (Foto: STEFANI REYNOLDS/AFP)

Drei der neun Richterinnen und Richter hat Trump selbst ernannt. Die Konservativen sind mit sechs zu drei in der Überzahl, und was das bedeutet, war im Sommer zu sehen, als das Gericht zum Beispiel das seit fast einem halben Jahrzehnt in der Verfassung verbriefte landesweite Recht auf Abtreibung aufhob und beschied, es sei künftig Sache der Bundesstaaten, darüber zu befinden.

Seit diesem Montag tagt der Supreme Court nach der Sommerpause wieder. Es liegen in dieser Session einige interessante Fälle an, wenn auch keiner, der so spektakulär ist wie jener, den das Gericht dazu nutzte, das landesweite Recht auf Abtreibung zu kippen. Seither steht der Supreme Court unter besonderer Beobachtung. Es wurden sogar Fragen nach seiner Legitimität gestellt.

Der Vorsitzende Richter John Roberts nahm das zum Anlass, kürzlich in einer Rede davor zu warnen, das Gericht als Ganzes in Frage zu stellen. Urteile seien immer Gegenstand von teils harscher Kritik gewesen, und das sei berechtigt und angemessen. Es sei nun einmal die Aufgabe des Supreme Court, zu sagen, was das Gesetz sei, und diese Aufgabe ändere sich nicht, weil den Menschen die eine oder die andere Entscheidung nicht zusage.

Seine Kollegin Elena Kagan antwortete darauf, indirekt, in einer anderen Rede. Das Gericht solle gerade bei Fragen, die politisch höchst umstritten seien, Vorsicht walten lassen, sagte die Verfassungsrichterin. Insbesondere, wenn die Entscheidungen in solchen Fragen eindeutig und immer zu Gunsten des einen politischen Lagers ausfielen. Das war ein deutlicher Hinweis darauf, dass die konservative Supermehrheit zuletzt gezeigt hat, dass sie gewillt ist, das Leben in den USA grundsätzlich zu verändern.

Auch in der kommenden Session stehen wegweisende Fälle an. Unter anderem wird das Gericht entscheiden, ob die sogenannte "affirmative action" an Universitäten rechtens ist, also ob es den Unis weiterhin erlaubt sein soll, gewisse Quota für Minderheiten zu reservieren. Das ist seit Jahrzehnten etabliertes Recht.

In einem weiteren wichtigen Fall geht es darum, dass eine Web-Designerin sich aus religiösen Gründen weigert, für gleichgeschlechtliche Paare zu arbeiten. Das Gericht wird allerdings nicht die Frage prüfen, ob das durch das Recht auf Religionsfreiheit gedeckt ist, sondern, ob es wegen des Rechts auf Meinungsfreiheit erlaubt sein könnte. Sollte das Gericht zu diesem Schluss kommen, könne das laut Ansicht mancher Juristen bedeuten, dass zum Beispiel weiße Rassisten Dienstleistungen für Schwarze ablehnen könnten (oder umgekehrt). Ob das tatsächlich die Konsequenz wäre, ist allerdings umstritten.

Detailansicht öffnen Die erste schwarze Frau am Gericht: Ketanji Brown Jackson. (Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS)

Es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass die Richterin Ketanji Brown Jackson diesem besonderen Fall einige Aufmerksamkeit schenken wird. Sie ist die erste schwarze Frau am Gericht, es ist ihre erste Session. Durch ihre zahlreichen Einlassungen an ihren ersten beiden Tagen wurde deutlich, dass der Supreme Court mit ihr an intellektueller Kraft deutlich gewonnen hat.