Von Peter Burghardt, Washington

Am späten Samstagabend traf die für die Demokraten erfreuliche Nachricht aus Nevada ein, diesem besonders umkämpfen US-Bundesstaat. Vier Tage nach der Schließung der Wahllokale wurde bekannt, dass dort eine Demokratin das Senatsrennen gewonnen habe, Catherine Cortez Masto. Demnach hätte die Demokratische Partei nun in jedem Fall weiterhin mindestens 50 Senatssitze sicher, die Hälfte in dieser Kammer. Plus der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris, die bei einem Patt die entscheidende Stimme hat, wäre das wie gehabt die Mehrheit für die Regierung von Präsident Joe Biden.

Auf die Stichwahl in Georgia Anfang Dezember kommt es also gar nicht mehr an, die Demokraten könnten ihren Vorsprung dann allenfalls ausbauen. Verliert ihr Kandidat im Südosten, so bliebe Bidens Partei trotzdem im Vorteil. Damit hatten die Democrats nur in sehr optimistischen Szenarien gerechnet, bei diesen Midterms schien sich Amerika ja rot zu färben, die Farbe der Republikaner.

Stattdessen behalten die Blauen den Senat, die Demokraten. Selbst im Kampf um das Repräsentantenhaus wird es deutlich knapper als erwartet, bisher sieht es nach einem höchstens dünnen republikanischen Vorteil aus. So kann Präsident Biden zum Beispiel vakante Richter im Obersten Gerichtshof bestimmen, die vom Senat bestätigt werden müssen.

Biden: "Es gab niemanden, der nicht mit dem antrat, was wir gemacht haben"

Biden erfuhr beim US-Asien-Gipfel in Kambodscha von der Entscheidung in Nevada. "Ich denke, es spiegelt die Qualität unserer Kandidaten wider", sagte er laut CNN. "Sie kandidieren alle mit dem gleichen Programm. Es gab niemanden, der nicht mit dem antrat, was wir gemacht haben."

Noch am Freitag war in drei Bundesstaaten unklar gewesen, wer sich für den Senat qualifiziert hatte. Dann kam zunächst die Meldung aus Arizona, wo der demokratische Amtsinhaber Mark Kelly seinen republikanischen Herausforderer Blake Masters bezwang. Kelly, 58, ist seit 2020 Senator, er war vor zwei Jahren erstmals gewählt worden und übernahm den Platz des verstorbenen Republikaners John McCain.

Der frühere Präsident Trump ist geschwächt

Noch schleppender als in Arizona verlief die Auszählung nebenan in Nevada. Bis auch im nordwestlichen Nachbarstaat klar wurde, dass die Senatorin Cortez Masto, 58, ihren 2017 eroberten Posten für die Demokraten verteidigt. Sie setzte sich gegen den Republikaner Adam Laxalt durch. In Georgia wird es in einigen Wochen noch ein Wahlduell zwischen dem Demokraten Raphael Warnock und dem Republikaner Herschel Walker geben, weil am 8. November keiner der beiden auf die nötigen 50 Prozent Stimmenanteile kam.

Für die Republikaner ist die Niederlage ein Desaster. Schlecht sahen vor allem jene Aspiranten aus, die der frühere Präsident Trump ausgesucht hat, was seine Rolle fürs erste erheblich schwächt. Obwohl er am kommenden Dienstag trotzdem seine Kandidatur für 2024 verkünden will. "Die alte Partei ist tot", twitterte der republikanische Senator Josh Hawley aus Missouri. "Zeit, sie zu begraben. Bauen wir etwas Neues auf." Amerika habe gezeigt, "dass wir an unsere Demokratie glauben", so der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Charles Schumer. Biden rief ihn und die Nevada-Siegerin Cortez Masto aus Asien an. Reportern sagte er noch dies: "Ich fühle mich gut, und ich freue mich auf die nächsten Jahre."